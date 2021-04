Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λύματα: Σε ποια περιοχή το ιικό φορτίο παρουσίασε αύξηση 112%

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για την επιδημιολογική επιτήρηση του ιού SARS-CoV-2 σε αστικά λύματα, το οποίο λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ. Τα αποτελέσματα αφορούν στην περίοδο από 29 Μαρτίου έως 4 Απριλίου 2021.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής και τις πόλεις της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, του Βόλου, του Ηρακλείου Κρήτης, των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Αγίου Νικολάου, της Πάτρας, της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης. Τα δείγματα λαμβάνονται από τις εισόδους των εκάστοτε Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων και αντιστοιχούν στον πληθυσμό που εξυπηρετείται από αυτές.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα την ποσοστιαία μεταβολή στη μέση εβδομαδιαία συγκέντρωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα ανά 100.000 κατοίκους την εβδομάδα 29 Μαρτίου – 4 Απριλίου 2021 σε σχέση με την εβδομάδα 22-28 Μαρτίου 2021.

Συμπεράσματα: Την εβδομάδα 29 Μαρτίου - 4 Απριλίου 2021 παρατηρήθηκαν σταθεροποιητικές ή πτωτικές τάσεις σε σχέση με την εβδομάδα 22-28 Μαρτίου 2021 στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα των 7 από τις 11 περιοχές που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Οι πτωτικές τάσεις κυμαίνονται από –2% στην Περιφέρεια Αττικής μέχρι –94% στα Χανιά. Επισημαίνεται, όμως, ότι σταθερές παραμένουν ουσιαστικά οι συγκεντρώσεις του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα της Αττικής (-2%) και της Πάτρας (-5%), καθώς στις δύο αυτές περιοχές οι μεταβολές εμπίπτουν στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας. Αντίθετα, αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στις πόλεις του Βόλου (+112%), της Ξάνθης (+88%) και της Θεσσαλονίκης (+56%).

Παρακάτω δίνονται περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τα αποτελέσματα της εβδομάδας 29/3-4/4/2021 ανά περιοχή:

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 29/3-4/4/2021, στην Περιφέρεια Αττικής η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα δεν παρουσίασε σημαντική διακύμανση (-2%) σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα και παραμένει ουσιαστικά σταθερή και σε υψηλά επίπεδα.

Θεσσαλονίκη: Την τελευταία εβδομάδα, 29/3-4/4/2021, παρατηρήθηκε αύξηση (+56%) στον σχετικό ρυθμό έκκρισης του ιικού φορτίου, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 22-28/3/2021. Η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.

Λάρισα: Την τελευταία εβδομάδα, 29/3-4/4/2021, παρατηρήθηκε μείωση (-38%) στη συγκέντρωση του γενετικού υλικού του ιού στα αστικά λύματα σε σχέση με την εβδομάδα 22-28/3/2021.

Βόλος: Την τελευταία εβδομάδα, 29/3-4/4/2021, παρατηρήθηκε αύξηση (+112%) στη συγκέντρωση του γενετικού υλικού του ιού στα αστικά λύματα σε σχέση με την εβδομάδα 22-28/3/2021. Έπειτα από τη μείωση που παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα (22-28/3/2021), οι συγκεντρώσεις επανήλθαν σε πρότερα επίπεδα, αντίστοιχα της περιόδου 1 έως 21 Μαρτίου 2021.

Ηράκλειο: Την τελευταία εβδομάδα, 29/3-4/4/2021, παρατηρήθηκε πτωτική τάση (-94%) σε σχέση με την εβδομάδα 22-28/3/2021 στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα λύματα της πόλης του Ηρακλείου. Παρά τη μείωση, η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα λύματα εξακολουθεί να είναι υψηλή.

Χανιά: Την τελευταία εβδομάδα, 29/3-4/4/2021, παρατηρήθηκε πτωτική τάση (-87%) σε σχέση με την εβδομάδα 22-28/3/2021 στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα λύματα της πόλης των Χανίων. Παρά τη μείωση, η συγκέντρωση του ιικού φορτίου στα λύματα εξακολουθεί να είναι υψηλή.

Ρέθυμνο: Την τελευταία εβδομάδα, 29/3-4/4/2021, παρατηρήθηκε πτωτική τάση (-93%) σε σχέση με την εβδομάδα 22-28/3/2021 στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα λύματα της πόλης του Ρεθύμνου.

Αγ. Νικόλαος: Την τελευταία εβδομάδα, 29/3-4/4/2021, παρατηρήθηκε πτωτική τάση (-82%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου του ιικού φορτίου στα λύματα της πόλης του Αγίου Νικολάου, σε σύγκριση με αυτόν της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας.

Πάτρα: Την τελευταία εβδομάδα, 29/3-2/4/2021, στην Πάτρα δεν παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή (-5%) στον σχετικό ρυθμό έκκρισης του ιικού φορτίου, σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, 22-28/03/2021.

Ξάνθη: Την τελευταία εβδομάδα, 29/3-4/4/2021, παρατηρήθηκε αύξηση (+88%) της συγκέντρωσης του γενετικού υλικού του ιού στα αστικά λύματα, αλλά οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται ακόμα σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Αλεξανδρούπολη: Την τελευταία εβδομάδα, 29/3-4/4/2021, ανιχνεύθηκε γενετικό υλικό του ιού στα αστικά λύματα, σε αντίθεση με την εβδομάδα 22-28/3/2021, οπότε ο ιός δεν ήταν ανιχνεύσιμος. Η συγκέντρωση χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Συμφωνία εμπιστοσύνης ώστε ό,τι ανοίγει, να μην ξανακλείνει

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Κορονοϊός: ρεκόρ θανάτων για το 2021 και 4309 νέα κρούσματα την Τρίτη