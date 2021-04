Life

Άνοιξη - Καλοκαίρι 2021: Η νέα τάση στα νύχια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα σας ξετρελάνει η τάση που έρχεται στα άκρα!

Πριν περίπου 3 χρόνια, το ombre στα μαλλιά ήταν η νούμερο ένα τάση της σεζόν. Φέτος, το 2021 δηλαδή, αυτή η τάση έρχεται στα άκρα κυριολεκτικά και όλες μας, θα τρέχουμε να κάνουμε ombre νύχια.

Πρόσεξε όμως: Δε μιλάμε για την τεχνική με το χρώμα που σβήνει προς την άκρη του νυχιού αλλά για ένα νέο είδος ombre manicure, με διαφορετικές αποχρώσεις ίδιου χρώματος σε κάθε νύχι σου.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr