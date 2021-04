Κόσμος

ΕΕ προς Ερντογάν: Να αδράξει η Τουρκία το “παράθυρο ευκαιρίας”

Οι προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό και το Μεταναστευτικό, μεταξύ των θυμάτων που συζήτησαν Σαρλ Μισέλ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Τούρκο Πρόεδρο.

Της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρίας Αρώνη

Να εκμεταλλευτεί το «παράθυρο ευκαιρίας» για την εφαρμογή μιας θετικής ατζέντας με την ΕΕ, κάλεσαν την Άγκυρα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησαν από την Άγκυρα, λίγο μετά τη συνάντησή τους με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ερντογάν.

Ο Σαρλ Μισέλ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν άφησαν να εννοηθεί ότι η ΕΕ αναμένει από την Άγκυρα δείγματα καλής γραφής τους επόμενους μήνες και ως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, προκειμένου να αρχίσει να εφαρμόζεται η «θετική ατζέντα» στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, μια ατζέντα, η οποία όπως τόνισε ο Σαρλ Μισέλ θα είναι «προοδευτική, αναλογική και αντιστρέψιμη».

«Ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα αδράξει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας», τόνισε ο Σαρλ Μισέλ, λέγοντας τα εξής:

«Σήμερα είχαμε μια φιλική συζήτηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν για το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων. Στο περασμένο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητήσαμε την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Το στρατηγικό ενδιαφέρον της ΕΕ παραμένει η σταθερότητα και το ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και μια αμοιβαία επωφελής και θετική σχέση με την Τουρκία. Καλωσορίζουμε την συνέχιση των διερευνητικών επαφών Ελλάδας και Τουρκίας και την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία».

Σε ό,τι αφορά στην Κύπρο, ο Σαρλ Μισέλ είπε ότι η ΕΕ παραμένει δεσμευμένη στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. «Ως ενεργός παρατηρητής η ΕΕ στηρίζει πλήρως τη διαδικασία, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και προσβλέπει στην άτυπη συνάντηση σε λίγες εβδομάδες».

Συνεχίζοντας, ο Σαρλ Μισέλ είπε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει αποκλιμάκωση από την πλευρά της Άγκυρας. «Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί. Είπαμε στον Ερντογάν ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να βάλει μια συγκεκριμένη θετική ατζέντα στο τραπέζι που θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Στην οικονομική συνεργασία, στο μεταναστευτικό και στην επικοινωνία και την κινητικότητα», ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Σαρλ Μισέλ υπενθύμισε ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος για την Τουρκία, ενώ σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό ευχαρίστησε την Τουρκία για τη φιλοξενία 4 εκατομμυρίων Σύρων προσφύγων και τόνισε ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια θα συνεχιστεί. «Η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα την πρότασή της για την οικονομική βοήθεια των προσφύγων στην Τουρκία, τον Λίβανο και την Ιορδανία», είπε.

Εξάλλου, τόσο ο Σαρλ Μισέλ, όσο και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασαν την ανησυχία τους για το κράτος δικαίου και την ανάγκη να γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι αξίες της ΕΕ. Όπως είπε ο Σαρλ Μισέλ ενημέρωσαν τον Πρόεδρο Ερντογάν για τη βαθιά ανησυχία της ΕΕ για τις τελευταίες εξελίξεις στην Τουρκία, σε ό,τι αφορά την ελευθερία της έκφρασης και τη στοχοποίηση πολιτικών ομάδων και ΜΜΕ, αλλά και για την αποχώρηση της Τουρκίας από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τα δικαιώματα των γυναικών κατά της βίας.

Πριν από τη συνάντηση με τον Ερντογάν, ο Σαρλ Μισέλ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκαν με εκπροσώπους ΜΚΟ των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό το τόνισε ο Σαρλ Μισέλ στη συνέντευξη Τύπου. «Ο διάλογος σε αυτά τα θέματα παραμένει ουσιώδης για τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία», είπε.

Σε ό,τι αφορά στη Λιβύη ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν από το λιβυκό έδαφος όλα τα στρατεύματα και οι μαχητές. «Είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε τα συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της και να προωθήσουμε τις αξίες μας», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «αυτή είναι η αρχή μιας διαδικασίας» και ότι το πού θα οδηγήσει αυτός ο δρόμος θα εξαρτηθεί από την ξεκάθαρη δέσμευση της Τουρκίας να διατηρήσει αυτή τη θετική συγκυρία. «Πρέπει να αποδειχθεί ότι αυτό που είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες είναι βιώσιμο. Σε αυτό το πλαίσιο για την ΕΕ είναι σημαντική η στάση της Τουρκίας στα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός του κράτους δικαίου», πρόσθεσε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

«Η αποχώρηση από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν είναι το σωστό μήνυμα σε αυτή τη χρονική στιγμή. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο δεν θα κουραστούμε ποτέ να μιλάμε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα», είπε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

