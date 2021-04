Life

Σάκης Τανιμανίδης: Η ανάρτηση με την Χριστίνα Μπόμπα και η πόζα που συγκρίνει τις κοιλίτσες τους

Το ζευγάρι βιώνει την πιό ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του και δεν το κρύβει.

Η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης βιώνουν μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους, καθώς σε μερικό καιρό θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς.

Η Χριστίνα διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει δίδυμα.

Όπως είναι αναμενόμενο, το αγαπημένο ζευγάρι ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά του τα κοριτσάκια του.

Ο Σάκης Τανιμανίδης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με την εγκυμονούσα σύζυγό του. Ο παρουσιαστής και η αγαπημένη του πόζαραν μαζί πάνω στο κρεβάτι τους και έδειξαν τις κοιλίτσες τους.

