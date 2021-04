Οικονομία

Ο οδικός χάρτης για το άνοιγμα του Τουρισμού

Τον οδικό χάρτη με τα 5 επίπεδα ασφάλειας για επισκέπτες, εργαζόμενους και κατοίκους παρουσίασε ο Χάρης Θεοχάρης στην συνάντηση που είχε με την υφ. Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Wendy Morton.



Συνάντηση με την Υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, αρμόδια για Ευρωπαϊκή Γειτονία και Αμερική, κυρία Wendy Morton, παρουσία και της Βρετανίδας Πρέσβεως κυρίας Kate Smith, είχε σήμερα ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης.

Ο κ. Θεοχάρης παρουσίασε τον οδικό χάρτη του ανοίγματος του ελληνικού τουρισμού στις 14 Μαΐου με τα 5 επίπεδα ασφάλειας για επισκέπτες, εργαζόμενους και κατοίκους, αναφερόμενος ειδικά στα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα με βάση τα οποία θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και στην αξιοποίηση των νέων εργαλείων που θα βοηθήσουν στην ταχύτερη ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας.

Ο Έλληνας Υπουργός έθεσε και το ζήτημα της σύναψης τουριστικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit, επισημαίνοντας τη σημασία της Μεγάλης Βρετανίας στον τουρισμό της χώρας μας, καθώς το 2019 είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα περίπου 3,5 εκατομμύρια Βρετανοί.

Από τη μεριά της η κυρία Wendy Morton αναφέρθηκε στο ζήτημα του "πράσινου" πιστοποιητικού και στη σημασία του για την επανεκκίνηση του τουρισμού, καθώς οι συζητήσεις των δύο χωρών σε τεχνικό επίπεδο έχουν προχωρήσει και σκιαγράφησε τα επόμενα βήματα της βρετανικής κυβέρνησης μετά την άρση του lockdown.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να βρίσκονται σε συνεχή επαφή και επικοινωνία στο προσεχές διάστημα με στόχο τον καλύτερο συντονισμό για την ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας.

