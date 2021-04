Κοινωνία

Μακρινίτσα: Οι γονείς των θυμάτων μιλούν στον ΑΝΤ1 για το φονικό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απαρηγόρητοι οι γονείς που έχασαν μέσα σε λίγα λεπτά και τα δύο τους παιδιά, περιγράφουν τη στιγμή της επίθεσης του 31χρονου, μέσα στο σπίτι τους. ​

Συντετριμμένοι οι γονείς των δύο παιδιών που χάθηκαν τόσο άδικα, περιγράφουν τη στιγμή της επίθεσης μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, στην Μακρινίτσα.

Ο πατέρας των δύο θυμάτων με δάκρυα στα μάτια δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την Πωλίνα Κολοκοτρώνη ότι όταν είδε τον γαμπρό του να μπαίνει σε κατάσταση αμόκ μεσα στο σπίτι, το μόνο που σκέφτηκε ήταν να προστατεύσει το εγγόνι του.

Συγκλονισμένη και η μητέρα από τον τρόπο που χάθηκαν τα παιδιά της δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να ξεχάσει ποτέ τις τραγικές εικόνες,.

Οι τραγικοί γονείς αύριο θα οι ν το τελευταίο αντίο στα παιδιά τους.

Ειδήσεις σήμερα

Μακρινίτσα: “Δεν θυμάμαι τίποτα” λέει ο δράστης του διπλού φονικού

Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου δύο αδέρφια

Συνελήφθη 83χρονος που φέρεται να βίαζε επί χρόνια την εγγονή του