Κοινωνία

Φονικό στη Μακρινίτσα: Ο συνήγορος του φερόμενου ως δράστη αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Δημήτρης Βούλγαρης για την ψυχιατρική διαταραχή του πελάτη του και για την βοήθεια που είχε ζητήσει από τις Αρχές η πρώην σύζυγός του.

Ο κ. Δημήτρης Βούλγαρης, Δικηγόρος του κατηγορούμενου, ο οποίος σκότωσε την πρώην γυναίκα του και τον αδερφό της, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ανέφερε πως ο πελάτης του πάσχει από σοβαρή ψυχική διαταραχή, πράγμα το οποίο έχει διαγνωστεί από γιατρούς του νοσοκομείου.