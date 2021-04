Κοινωνία

Μόνο στον ΑΝΤ1: Σκηνοθετημένες εξαφανίσεις ηλικιωμένων για να αρπάξουν την περιουσία (βίντεο)

Σκηνοθετούν την εξαφάνιση των γονιών τους, τους οδηγούν σε γηροκομεία και αρπάζουν τις περιουσίες τους.​

Σκηνοθετούν την εξαφάνιση των γονιών τους, τους οδηγούν σε γηροκομεία και αρπάζουν τις περιουσίες τους. Μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, όμως συμβαίνει στην χώρα μας, με τις αρχές να έχουν σημάνει συναγερμό. Άνθρωποι που εμπλέκονται σε μια τέτοια απίστευτη ιστορία μιλούν αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στην Κέλλυ Χεινοπώρου

Ήταν 2 Απριλίου, όταν σήμανε ο συναγερμός της γραμμής Ζωή Silver Alert για δυο ηλικιωμένους. Το ευκατάστατο ζευγάρι από το Μαρούσι, με προχωρημένη άνοια και οι δυο, αναζητείτο από την κόρη τους. Όπως εξηγεί, «στην απελπισία μου κατέθεσα μια μήνυση για την αρπαγή τους και εν συνεχεία ενεργοποίησα το SILVER ALERT και άμεσα αυτό βοήθησε να εντοπιστούν οι γονείς μου».

Λίγα 24ωρα αργότερα θα διαπίστωνε ότι οι γονείς της βρίσκονταν σε έναν οίκο ευγηρίας. Όπως καταγγέλλει η ίδια σήμερα, εκεί τους είχε οδηγήσει ο αδελφός της, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει την εξαφάνισή τους. Όπως υποστηρίζει η γυναίκα «απώτερος σκοπός του ήταν να αποκτήσει πρόσβαση πλέον στα περιουσιακά στοιχεία των γονιών μας. Έγιναν όλα με απόλυτη μυστικότητα και με προσπάθεια παραπλάνησής μου για να μην μπορώ να τους βρω».

Όπως αναφέρει η καταγγέλλουσα, «Ήταν η μεγαλύτερη τιμωρία που θα μπορούσε κάποιος να δώσει στους γονείς του. Αυτοί οι άνθρωποι στα στερνά τους τιμωρήθηκαν. Είναι συγκλονιστικό, το ίδιο τους το παιδί να ταλαιπωρεί τους γονείς με σκοπό να αποκομίσει περιουσιακό όφελος»

Στην Ελλάδα, μέσα σε ενάμιση μήνα, τρεις τέτοιες περιπτώσεις, με κηδεμόνες-«αρπακτικά», έχουν καταγραφεί στην υπηρεσία του Silver Alert.

Όπως δηλώνει ο διοικητής της γραμμής ζωής «το πρώτο περιστατικό που μας ήρθε ήταν για μια εξαφάνιση 80χρονης. Ήρθε η κόρη της από την Κρήτη και την έβαλε σε οίκο ευγηρίας. Ο γιός της που την φρόντισε την έχασε! Ξέραμε ότι οι ηλικιωμένοι στην χώρα μας είναι καταδικασμένοι, αλλά να απάγονται από τα παιδιά τους; Τι να πω!».

Σε άλλη περίπτωση, ένας 92χρονος άνδρας κλείστηκε από το γιό του στο γηροκομείο, αφού του απέσπασε μεγάλα ποσά από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Παρά την προσπάθεια της κόρης του να τον εντοπίσει εγκαίρως, τελικά ο ηλικιωμένος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή μόνος στον οίκο ευγηρίας.

