Συγκλονίζει ο σύζυγος της γυναίκας που πέθανε μετά τη γέννα – Τι καταγγέλλει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κάνει λόγο για εγκληματική αμέλεια των γιατρών και προαναγγέλλει πως θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.

Η Κάριν Ροντρίγκεζ έχασε την ζωή της περίπου μια βδομάδα μετά τη γέννα σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας. Τον φυσιολογικό τοκετό ακολούθησαν έντονοι πόνοι και αιμορραγία. Ο σύζυγός της ακόμη ψάχνει απαντήσεις. Όπως λέει ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στον ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Γρηγοριάδη, «έχουν περάσει 40 μέρες κι ακόμη περιμένω. Για πόσο θα περιμένω, μέχρι πότε; Να περάσει ένας χρόνος να ξεχαστεί; Ζητάω δικαιοσύνη, τίποτα άλλο. Δεν μου λέει κανένας από τι πέθανε η γυναίκα μου.

Λεχώνα η 38χρονη επέστρεψε σπίτι με το κοριτσάκι που είχε φέρει στον κόσμο. Η φαρμακευτική αγωγή που της είχαν συστήσει δεν είχε αποτέλεσμα, υποστηρίζει ο σύζυγός της. Λέει ότι δεν εξετάστηκε ούτε από χειρουργό, παρά τις εκκλήσεις τους, Η κατάστασή της επιδεινώθηκε και παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα στο πόδι. Επισκέφθηκαν άλλο νοσοκομείο κι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Παναγιωτόπουλο, «έχουν κάνει αμέλεια στη γυναίκα μου, την είχαν παραμελήσει, δεν την κοιτάξανε καθόλου».

Επί 13 ώρες η γυναίκα περίμενε να εξεταστεί, όπως καταγγέλλει ο σύζυγός της. Μέχρι που οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό του ποδιού της. Υπέστη και καρδιακό επεισόδιο, εισήχθη εσπευσμένα σε ΜΕΘ, αλλά… δεν άντεξε.

Όπως λέει ο χήρος της 38χρονης, «μου έχει αφήσει ένα παιδί πίσω και παλεύω μέρα με την ημέρα τώρα να το μεγαλώσω και ζητώ δικαιοσύνη. Από τι πέθανε η γυναίκα μου;. Δεν μιλάει κανένας.

Η Κάριν είχε άλλα 5 παιδιά. Ήταν αθλήτρια της ενόργανης, με συμμετοχές και σε ολυμπιακούς Αγώνες για τη χώρα της. Ο σύζυγός της θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου, ενώ για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ στο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

