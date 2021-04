Πολιτισμός

Γιώργος Μαυρίδης: Η συγκινητική ταινία για τα αδέσποτα ζώα (βίντεο)

Συγκινεί η ταινία “Το σπίτι των αγγέλων”, η οποία είναι αφιερωμένη στον σκύλο του, που είχε κακοποιηθεί από ανθρώπινο χέρι.

Συγκινεί η ταινία του Γιώργου Μαυρίδη, «Το Σπίτι των Αγγέλων», η οποία είναι αφιερωμένη στο σκύλο του με το όνομα «Τσίχλα», που είχε κακοποιηθεί από ανθρώπινο χέρι.

Όπως λέει ο Γιώργος Μαυρίδης, «η χώρα μας είχε μεγάλη ανάγκη από ένα πρότζεκτ για το πόσο δύσκολη είναι η ζωή των ανθρώπων μέσα στα καταφύγια ζώων, τι θυσίες κάνουν. Η κοινωνία μας είχε ανάγκη να δει με άλλο μάτι τα παραδείγματα που δίνονται μέσω τις φιλοζωίας».

Η πρόεδρος του καταφυγίου στην Ξάνθη, ήταν εκείνη που βρήκε το κουτάβι, την «Τσίχλα». Όπως λέει η Άννα-Μαρία Ζαφειριάδου, Πρόεδρος στο Καταφύγιο «Αδεσποτούλια Ξάνθης», η εικόνα του βάναυσα βασανισμένου ζώου, την σόκαρε.

«Κάποιος της έκοψε το πόδι, της έκοψε το αυτί. Όταν έγινε το χειρουργείο καταλάβαμε το μέγεθος τις ψυχασθένειας του δράστη, γιατί την είχε χαράξει, της είχε δώσει οξύ, τις είχε δώσει κέρματα», αναφέρει η κ. Ζαφειριάδου.

Ο Γιώργος Μαυρίδης, που υιοθέτησε την «Τσίχλα», επέστρεψε στο καταφύγιο και μαζί με μια παρέα φίλων του, βοήθησε στην ανακαίνιση τους, ως «ευχαριστώ» για την βοήθεια στην «Τσίχλα».

Αυτή είναι η πρώτη από τις πολλές ταινίες που όπως λέει θα ετοιμάσει και προωθήσει ο Γιώργος Μαυρίδης, καθώς λέει ότι σχεδιάζει να βοηθήσει και άλλα καταφύγια ζώων.

