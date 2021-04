Οικονομία

“Εξοικονομώ-Αυτονομώ”: “Ξεκλειδώνουν” δαπάνες 308,8 εκατ. ευρώ

Σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας στην ενεργειακή εξοικονόμηση, σημειώνει το ΥΠΕΝ.

Την υπαγωγή 12.579 αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» (σε σύνολο 39.562 οριστικών) ενέκρινε η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου «Εξοικονομώ» που συνεδρίασε την Παρασκευή υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων του προγράμματος από τους δικαιούχους, ενεργοποιώντας ένα ευρύ φάσμα κλάδων σε μια δύσκολη συγκυρία λόγω της πανδημίας και δίνοντας έτσι ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των επιδόσεων της χώρας στην ενεργειακή εξοικονόμηση, που αποτελεί προαπαιτούμενο για τη δραστική μείωση των εκπομπών ρύπων και την επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί.

Συγκεκριμένα, η Επενδυτική Επιτροπή ενέκρινε την υπαγωγή 12.579 αιτήσεων, το σύνολο των οποίων δεν συνοδεύεται από δάνειο για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 308,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και λοιπών δαπανών απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων. Η δημόσια δαπάνη των αιτήσεων προσεγγίζει τα 245 εκατ. ευρώ.

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρα Σδούκου δήλωσε: «Προχωράμε με όσο το δυνατόν ταχύτερους ρυθμούς στην έγκριση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”. Στόχος μας είναι αυτό το κύμα επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών να δώσει άμεσα ώθηση στην αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας, μετά το χτύπημα της πανδημίας, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικά οικονομικά και λειτουργικά οφέλη για τα νοικοκυριά, μέσω της μείωσης όχι μόνο του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, αλλά και των δαπανών για θέρμανση και ψύξη των κατοικιών τους. Οι δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας μας συμβάλλουν στους εθνικούς στόχους για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συγχρόνως, ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τον πυλώνα της πράσινης μετάβασης που βρίσκεται στο επίκεντρο του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027».

