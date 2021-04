Κόσμος

Αδέλφια σκότωσαν την οικογένειά τους και αυτοκτόνησαν

Σοκάρει το αποτρόπαιο έγκλημα στο Τέξας. Πώς σχεδίαζαν την άγρια δολοφονία για μήνες.

Δύο αδέλφια πυροβόλησαν και σκότωσαν τέσσερα μέλη της οικογένειάς τους στο Τέξας, προτού αυτοκτονήσουν, υλοποιώντας μια αποτρόπαιη συμφωνία που είχαν συνάψει, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

Τα πτώματα βρέθηκαν χθες το βράδυ από την αστυνομία της πόλης Άλεν, την οποία είχαν ειδοποιήσει συγγενείς, που ανησυχούσαν για τη δημοσίευση από έναν από τους αδελφούς μιας αποχαιρετιστήριας επιστολής στο Intstagram. Όμως, το μακελειό είχε εκτυλιχθεί το βράδυ του Σαββάτου, όπως διευκρίνισαν οι αρχές.

Ο 19χρονος Φαρχάν Τάουχιντ εξηγούσε σε αυτήν την επιστολή ότι είχε συνάψει μια συμφωνία με τον αδελφό του Τανβίρ Τάουχιντ, 21 ετών, με την οποία υποσχόταν ο ένας στον άλλο «να αυτοκτονήσουν και να σκοτώσουν ολόκληρη την οικογένειά τους», εξήγησε σε αμερικανικά ΜΜΕ ο Τζον Φέλτι, ένας εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας στο Άλεν.

Τα θύματα, με καταγωγή από το Μπανγκλαντές, αναγνωρίστηκαν ως ο πατέρας τους Ταουχίντουλ Ισλάμ, ηλικίας 54 ετών, η μητέρα τους Ιρέν Ισλάμ, ηλικίας 56 ετών, η γιαγιά τους Αλτάφουν Νέσα, ηλικίας 77 ετών και η δίδυμη αδελφή του Φαρχάν, Φαρμπίν Τάουχιντ, ηλικίας 19 ετών.

Τα δύο αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα εδώ και πολλά χρόνια, εξηγούσε ο Φαρχάν Τάουχιντ σε αυτήν την επιστολή, την οποία δημοσιεύει η εφημερίδα Washington Post.

Ο ίδιος είχε κατάθλιψη από το κολέγιο και παρά τη βοήθεια που του είχε προσφέρει η οικογένειά του, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε πρόσφατα.

Ο φοιτητής Επιστημών Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν, περιέγραφε πως τον έδιωξαν από τη φοιτητική εστία τον χειμώνα αφού είπε ότι θα σκότωνε την οικογένειά του.

Επιστρέφοντας στο Άλεν, στις βόρειες συνοικίες του Ντάλας, βρέθηκε ξανά με τον Τανβίρ Τάουχιντ, ο οποίος «έπασχε από κατάθλιψη και από διαταραχή κοινωνικού άγχους».

Οι δύο αδελφοί αποφάσισαν τελικά να σκοτώσουν όλη την οικογένειά τους προτού αυτοκτονήσουν.

Ο Τανβίρ είχε πρόσφατα αγοράσει νόμιμα ένα όπλο, σύμφωνα με την αστυνομία. Στην επιστολή του επιβεβαίωνε ότι είπε ψέματα στις αρχές διαβεβαιώνοντάς τις πως δεν υποφέρει από ψυχολογικά προβλήματα, ώστε να μπορέσει να αγοράσει το όπλο.

