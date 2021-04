Κοινωνία

Μειώνονται οι δικαστικές διακοπές

Περιορίζονται οι δικαστικές διακοπές με τροπολογία του υπουργού Δικαιοσύνης.

Με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, περιορίζονται κατά 15 μέρες οι διακοπές των δικαστών και εισαγγελέων.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, «οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, αρχίζουν την 1η Ιουλίου 2021 και λήγουν την 31η Αυγούστου 2021». Δηλαδή, οι δικαστές χάνουν το διάστημα των διακοπών τους από 1η έως 15η Σεπτεμβρίου 2021.

Ειδικότερα, συμφώνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο περιορισμός των δικαστικών διακοπών οφείλεται στην πολύμηνη αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.