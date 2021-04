Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Rapid Test: Πού θα γίνουν δωρεάν έλεγχοι την Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές θα βρίσκονται τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ. Αναλυτικά τα σημεία σε όλη τη χώρα.

Την Τετάρτη 7 Απριλίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εξής σημεία (10:00-15:00):

1. Σύνταγμα, Ερμού 1 (πεζόδρομος)

2. Δ. Αθηναίων, Πλατεία Μοναστηρακίου

3. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ)

4. Δ. Πειραιά, Καμίνια, Αγ. Ελευθερίου και Δωδεκανήσου

5. Δήμος Μεταμόρφωσης, Πάρκο Μπιζανίου και Δεκελίας

6. Δ. Υμηττού, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 (Δημαρχείο)

7. Δ. Βριλησσίων, Πλατεία Αναλήψεως

8. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο Κλειστό Γήπεδο)

9. Δήμος Ιλίου, Αίαντος & Χρυσηίδος, Ίλιον

Δείτε τα αποτελέσματα των rapid test της Τρίτης στην Αττική ΕΔΩ.

10. Νότια Πύλη ΔΕΘ (09:00-19:00)

11. Δήμος Καλαμαριάς, Κομνηνών Καλαμαριά

12. Μικρό Μοναστήρι, Νέα Χαλκηδόνα

13. Δήμος Ευόσμου-Κορδελιού, Μεγάλου Αλεξάνδρου 16

14. Drive through στο Δήμο Πυλαίας , οδός Κύπρου

15. Δήμος Παύλου Μελά

16. Αντίρριο, Αιτωλοακαρνανία

17. Πλατεία Φαρμάκη, Ναύπακτος

18. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

19. Πλατεία Μεσολογγίου

20. Drive through στο Άργος, 1ο Λύκειο Άργους

21. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

22. Πλατεία Καρτσιώτη, Άστρος Αρκαδίας

23. Δημοτικό Διαμέρισμα Ξηροπήγαδου, Αρκαδία

24. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα

25. Δημαρχείο Άρτας

26. Πλατεία Γεωργίου Α’, Πάτρα

27. Πλατεία Υψηλών Αλωνιών, Αίγιο

28. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα

29. Drive through Ταραμπούρα, Ακρωτηρίου 201, Πάτρα

30. Κεντρική Πλατεία Λιβαδειάς

31. Δημαρχείο Χαιρώνειας, Βοιωτία

32. Αντίκυρα Βοιωτίας

33. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας

34. Κοινότητα Καλαμπακίου, Δράμα

35. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Κοινότητας Νικηφόρου, Δράμα

36. Καμαριώτισσα Σαμοθράκης

37. Κ.Υ. Ορεστιάδας

38. Πλατεία Δασίου, Ορεστιάδα

39. Αθλητικό Κέντρο Καράμπαμπα, Εύβοια

40. ΟΑΕΔ Καρπενησίου

41. Κεντρική Πλατεία Ζαχάρως, Ηλεία

42. Νεοχώρι Ηλείας

43. Κεντρική Πλατεία Πύργου, Ηλεία

44. Δημαρχείο Νάουσας, Ημαθία

45. Δήμος Αλεξάνδρειας, Ημαθία

46. Μαριές, Θάσος

47. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

48. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα

49. Κοινότητα Κόνιτσας

50. Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων

51. Κεντρική Πλατεία Καβάλας

52. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

53. Άγιος Νικόλαος, Λακκί, Λέρος

54. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

55. Drive through στην Καρδίτσα, Περιφερειακός Καρδιτσομαγούλας

56. Λουτροπηγή Σοφάδων

57. Βλόχος Παλαμά, Καρδίτσα

58. Πηγάδια Καρπάθου

59. Κοινότητα Βωλάδα, Κάρπαθος

60. Περιφέρεια Καστοριάς

61. Άργος Ορεστικό, Καστοριά

62. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

63. Σκάλα, Αργοστολίου-Πόρου, Κεφαλονιά

64. Αγιονέρι, Κιλκίς

65. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου

66. Λουτράκι Κορινθίας

67. Κοινότητα Κέφαλου, Κως

68. Ελασσόνα

69. Κεντρική Πλατεία Λάρισας

70. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα

71. Γιαννούλη, Λάρισα

72. Πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου, Λάρισα

73. Κάτω Πλατεία Κρίτσας, Δήμος Αγίου Νικολάου, Λασίθι

74. ΚΑΠΗ Λευκάδας

75. Drive through στη Λήμνο, Ηλία Ηλίου Μύρινα

76. Περιφέρεια, Βόλος

77. Αργαλαστή Πηλίου

78. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

79. Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας

80. Κοινοτική Αγορά Καλαμάτας

81. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

82. Άρνισσα Έδεσσας

83. Άγιος Αθανάσιος Έδεσσας

84. Παναγίτσα Έδεσσα

85. Ζέρβη Έδεσσα

86. Περαίας Έδεσσας

87. Κάτω Γραμματικό Έδεσσας

88. Drive through Αιγίνιο Πιερίας

89. Drive through Ανδρομάχη Κατερίνης

90. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

91. Drive through Δημοκρατίας, Κομοτηνή

92. Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων, Δ.Ε. Ψίνθου, Ρόδος

93. Υδρούσσα, Σάμος

94. Drive through Εθνικό Στάδιο Σερρών

95. Κοινότητα Χρούσσων Σύρου

96. Πλατεία Γριζανού, Τρίκαλα

97. Δημαρχείο Τρικάλων

98. Πλατεία Πετρωτού, Τρίκαλα

99. Πλατεία Στουρναραίικα, Τρίκαλα

100. Περιοχή Πρώην Κλωτσοτήρα, Τρίκαλα

101. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία

102. Drive through Μώλος, Φθιώτιδα

103. Πλατεία Ροδίτσας, Λαμία

104. Κέντρο Φλώρινας

105. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

106. Γραβιά Φωκίδας

107. Drive through Πολύγυρος, Χαλκίδικη

108. Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική

109. Πλατεία Βουκολίων, Χανιά

110. Πλατεία Βουνακίου, Χίος

Κορονοϊός: ρεκόρ θανάτων για το 2021 και 4309 νέα κρούσματα την Τρίτη

Κορονοϊός - Λύματα: Σε ποια περιοχή το ιικό φορτίο παρουσίασε αύξηση 112%

Αξιωματούχος EMA: Το εμβόλιο της AstraZeneca συνδέεται με τις θρομβώσεις