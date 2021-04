Πολιτική

Μητσοτάκης από Λιβύη: Να ακυρωθεί το παράνομο μνημόνιο με την Τουρκία (εικόνες)

Για νέα αφετηρία στις σχέσεις Αθήνας-Τρίπολης, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας πως θεμέλιο πρέπει να είναι η πίστη στο Διεθνές Δίκαιο.

«Ασφαλώς, για εμάς, πολύ σημαντικό είναι η ακύρωση παράνομων εγγράφων που παρουσιάστηκαν ως δήθεν διακρατικές συμφωνίες, αλλά δεν έχουν καμία νομική ισχύ, όπως ρητά έχει αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη συνάντησή του στην Τρίπολη με τον Πρωθυπουργό της μεταβατικής κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θεμέλιο της νέας αφετηρίας στη σχέση μας πρέπει να είναι πάντα η ειλικρίνεια, η διάθεση διαλόγου και, κυρίως, η πίστη στις αρχές της διεθνούς νομιμότητας, του Διεθνούς Δικαίου.

«Και αυτό σημαίνει ότι, γράφοντας την καινούργια σελίδα της κοινής μας διαδρομής, θα μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να σβήσουμε τα λάθη της προηγούμενης», υπογράμμισε και επανέλαβε τη θέση που μετέφερε και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, κατά την επίσκεψή του στη Λιβύη, ότι προϋπόθεση κάθε προόδου είναι η άμεση και πλήρης αποχώρηση ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων από το λιβυκό έδαφος.

«Είναι κάτι το οποίο έχουν ζητήσει, εξάλλου, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είπε, επίσης, ότι οι τελευταίες ημέρες στη Λιβύη έχουν έντονο χαρακτήρα, καθώς μετά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, βρέθηκαν ο Πρωθυπουργός της Μάλτας, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας και ο ίδιος. «Και η Ελλάδα και η Ιταλία, μάλιστα, έχουν πρόσφατα συνάψει μεταξύ τους νόμιμες συμφωνίες για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών και των χωρικών υδάτων. Ο συμβολισμός, λοιπόν, είναι εξαιρετικά ισχυρός: Οι φίλοι της Λιβύης είναι δίπλα της και όχι μακριά της. Άλλωστε -όπως συζητήσαμε- το πλησιέστερο σ' αυτήν ευρωπαϊκό έδαφος είναι η Γαύδος και η πατρίδα μου, η Κρήτη. Και τελικά, κ. Πρωθυπουργέ, είναι η γεωγραφία που καθορίζει το πλαίσιο των διμερών μας σχέσεων, και όχι οι τεχνητές γραμμές που κάποιοι τραβούν σε χάρτες», τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Και συμπλήρωσε: «Κατά συνέπεια, χαιρετίζω τη διάθεσή σας να μπορούμε να συζητήσουμε απευθείας και διμερώς ζητήματα που αφορούν την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών -ως οφείλουμε να κάνουμε ως γειτονικές χώρες- και να συνεχίσουμε μια συζήτηση η οποία διεκόπη το 2010. Πάντα με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, το οποίο αποτελεί την πυξίδα με την οποία φιλικά κράτη λύνουν τέτοιου είδους διαφορές».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε, επίσης, ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να στηρίξει τον λιβυκό λαό που τόσα έχει υποφέρει την τελευταία δεκαετία και ευχαρίστησε τον Λίβυο ομόλογό του για τη ζεστή υποδοχή και τη γόνιμη συζήτηση που είχαν σε συνέχεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας πριν από λίγες εβδομάδες.

Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η παρουσία του στη Λιβύη συνδυάζεται με μία διπλή επανεκκίνηση: Με το νέο ξεκίνημα της ίδιας της χώρας, αλλά και των διμερών μας σχέσεων.

«Αποδέχθηκα την ευγενική σας πρόταση και ταξίδεψα -για πρώτη φορά μάλιστα- στη Λιβύη για έναν βασικό σκοπό: Να αναδείξω την επαναλειτουργία της ελληνικής πρεσβείας στην Τρίπολη ως ορόσημο της δυναμικής επανεκκίνησης των ελληνολιβυκών σχέσεων. Και να μεταφέρω μήνυμα στήριξης στις προσπάθειες της Λιβύης για ειρήνη και για πρόοδο. Τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΟΗΕ, η πατρίδα μας θα σταθεί δίπλα σας στο δρόμο προς αξιόπιστες εκλογές, πολιτική ομαλότητα και ανασυγκρότηση της χώρας σας. Μακριά από ξένους στρατούς και συμφέροντα. Και με μοναδική πυξίδα την ασφάλεια και την ευημερία στη γειτονιά μας και στη Μεσόγειο», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Και συνέχισε: «Είναι καιρός, νομίζω, να μείνουν πίσω μας όσα δοκίμασαν τις σχέσεις μας το προηγούμενο διάστημα. Και, καθώς μετά την πρεσβεία στην Τρίπολη, θα ακολουθήσει και το Ελληνικό Γενικό Προξενείο στη Βεγγάζη, η συνεργασία μας σε όλους τους τομείς μπορεί να αναπτυχθεί με γρήγορους ρυθμούς. Οι εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας μπορεί να περιόρισαν τις οικονομικές μας σχέσεις. Όμως, στην πραγματικότητα, η ελληνική επιχειρηματική παρουσία στη Λιβύη ουδέποτε διακόπηκε. Και, σήμερα, που η πολιτική κατάσταση στη χώρα σταθεροποιείται, το ενδιαφέρον αυτό αναζωπυρώνεται».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι συζήτησαν για τις προοπτικές συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, οι θαλάσσιες μεταφορές και η υγεία, αλλά και για άλλα πεδία, όπως ο τουρισμός, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, όπου επίσης μπορούν να γίνουν πολλά.

«Πρωταγωνιστεί, ασφαλώς, και η πλήρης αποκατάσταση της ενεργειακής μας συνεργασίας. Που, μάλιστα, θα μπορούσε να επεκταθεί και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, όπου σήμερα διαμορφώνονται εξαιρετικές ευκαιρίες για δημόσιες και για ιδιωτικές επενδύσεις. Όπως, βέβαια, παραδοσιακός μας δεσμός είναι κι αυτός της άμυνας και της ασφάλειας. Κύριε Πρωθυπουργέ, περισσότεροι από 280 Λίβυοι αξιωματικοί έχουν αποφοιτήσει τις τελευταίες δεκαετίες από τις σχολές των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ενώ στο Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής έχουν εκπαιδευτεί και εκπαιδεύονται στελέχη της Λιβυκής Ακτοφυλακής, κάτι το οποίο αποκτά και ξεχωριστή γεωπολιτική σημασία, καθώς η ακτοφυλακή σας πρωταγωνιστεί στην ανάσχεση μεταναστευτικών ροών. Συνεπώς, και εδώ η συνεργασία μας έχει ισχυρές ρίζες και έχει και ευρύ μέλλον», υπογράμμισε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι ελληνολιβυκές σχέσεις ξεκινούν πριν από 2.600 χρόνια, από την εποχή που ταξιδιώτες από τη Σαντορίνη έφταναν στις ακτές της ιδρύοντας την Κυρήνη, μετά τη Βεγγάζη και την ελληνική Πεντάπολη. «Τότε, καλλιεργήσαμε μαζί, εδώ, ένα σπάνιο θεραπευτικό βότανο το “σίλφιο”, το οποίο ονομάστηκε και το “χρυσάφι της Λιβύης”. Στον 21ο αιώνα, λοιπόν, “χρυσάφι” των λαών μας είναι η ειρήνη, η συνεργασία και η ευημερία», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Στήριξη στη νέα Λιβύη και την Κυβέρνησή της»

Την στήριξη του στη «νέα Λιβύη και την Κυβέρνησή της» εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ ελ Μένφι, αργά το απόγευμα της Τρίτης.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, μετέφερε στον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης το μήνυμα στήριξης της Ελλάδας, όπως έκανε και νωρίτερα κατά τη συνάντησή του με τον Λίβυο ομόλογό του.

Επίσης -σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη- «υπογράμμισε την ετοιμότητα της χώρας μας να σταθεί αρωγός και παραστάτης διμερώς αλλά και στο πλαίσιο της ΕΕ και των Ηνωμένων Εθνών, στο δύσκολο έργο να οδηγηθεί η χώρα σε αξιόπιστες, συμπεριληπτικές εκλογές και στη συνέχεια στην πολιτική ομαλότητα που θα οδηγήσει στην ανασυγκρότησή της με την πεποίθηση, πάντα, ότι σύντομα θα αφεθούν οριστικά πίσω όσα δοκίμασαν τις σχέσεις των δύο χωρών το προηγούμενο διάστημα».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε στον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, ότι η Ελλάδα θέτει από σήμερα σε λειτουργία την Πρεσβεία της Τριπόλεως, ενώ σύντομα θα προχωρήσει και στη λειτουργία Γενικού Προξενείου στη Βεγγάζη, μόλις οριστικοποιηθούν και οι τελευταίες διευθετήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό -σύμφωνα με τα ίδια στελέχη- υπογραμμίστηκε πως τόσο η επαναλειτουργία της Πρεσβείας μας στην Τρίπολη, πρωτίστως, όσο και η επανασύσταση του Γενικού Προξενείου στη Βεγγάζη θα συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της διμερούς μας συνεργασίας σε όλους τους τομείς με αιχμή μιας τέτοιας συνεργασίας τον τομέα των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών.

Στις διευρυμένες συνομιλίες από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, ο ειδικός απεσταλμένος ΥΠΕΞ για θέματα Λιβύης, πρέσβης Χριστόδουλος Λάζαρης, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή και ο επιτετραμμένος της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Τρίπολη, Ιωάννης Σταματέκος.

Συνάντηση με Μάριο Ντράγκι

Συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του, Μάριο Ντράγκι, είχε κατά την άφιξή του στην Τρίπολη, ο Πρωθυπουργός και αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Λιβύη και την ανάγκη η ΕΕ και τα κράτη-μέλη να στηρίξουν τις προσπάθειες για την ανασυγκρότηση, σταθεροποίηση και τη διεξαγωγή των εκλογών στη βορειοαφρικανική χώρα.

Επίσης, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις άριστες διμερείς σχέσεις, απτή απόδειξη των οποίων είναι η μεταξύ τους συμφωνία Οριοθέτησης Θαλάσσιων Ζωνών, η οποία αποτελεί υπόδειγμα εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και διεθνούς νομιμότητας και συνεργασίας παράκτιων κρατών στην περιοχή.

Συζήτησαν, ακόμη, τον συντονισμό των δύο χωρών σε θέματα της ΕΕ και ιδίως στο μεταναστευτικό καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης.

