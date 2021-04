Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα - Αστυνομικοί έσωσαν ηλικιωμένη (βίντεο)

Άκουσαν τις φωνές της άτυχης γυναίκας, που εγκλωβίστηκε στο μπαλκόνι και καλούσε απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από την κουζίνα του διαμερίσματος.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ηλικιωμένη ένοικος είχε εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι και καλούσε σε βοήθεια.

Τη φωτιά πρόλαβαν και έσβησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με τους υπηρεσιακούς τους πυροσβεστήρες, πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής. Έφτασαν στο διαμέρισμα από το μπαλκόνι του γειτονικού διαμερίσματος.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το έργο της κατάσβεσης.

Κλιμάκιο του ΕΚΑΒ παρείχε τις πρώτες βοήθειες στην ένοικο του διαμερίσματος, η οποία αντιμετωπίζει καρδιολογικά προβλήματα.

