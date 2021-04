Οικονομία

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2020: Το “αποτύπωμα” της πανδημίας και οι προοπτικές

Τα συμπεράσματα απο όσα είπαν εκπροσώποι της πολιτικής ηγεσίας και του εμπορικού κόσμου. Διαβάστε όλη την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2020.

Τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, τις πρωτόγνωρες προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές του ελληνικού εμπορίου, όπως αναδιαμορφώθηκαν στη χρονιά που η πανδημική κρίση άφησε ισχυρό αποτύπωμα, καταγράφει η Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2020. Η παρουσίαση της πραγματοποιείται σήμερα και αύριο από την ΕΣΕΕ, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της Πολιτείας, των πολιτικών κομμάτων, του επιχειρηματικού και του επιστημονικού κόσμου. Τις εργασίες της 1ης μέρας, τίμησε με μήνυμά του προς τα μέλη της ΕΣΕΕ ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Η διημερίδα μεταδίδεται διαδικτυακά από την ειδική πλατφόρμα της ΕΣΕΕ esee-digital.gr, με συμμετοχές υψηλού κύρους και πολύ μεγάλη απήχηση.

Μάλιστα, η Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου συμπληρώνει φέτος μία «διαδρομή» είκοσι ετών*, γεγονός που αποτελεί για τη διήμερη επετειακή εκδήλωση την αφορμή για εξαιρετικά ενδιαφέρων διάλογο, αναφορικά με την προστιθέμενη αξία που δημιουργεί διαχρονικά η Ετήσια Έκθεση, ως τεκμηριωμένη βάση δεδομένων, στη δημόσια παρέμβαση της ΕΣΕΕ για τα θέματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο της χώρας.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρθηκε στις προοπτικές που δημιουργεί για την Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 το οποίο θα ξεπερνάει το 1 τρις ευρώ, στο οποίο θα προστεθούν τα 750 δις ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και του Next Generation EU. Η χώρα μας, σημείωσε θα είναι η τέταρτη πιο ευνοημένη χώρα ανάλογα με το μέγεθός της και την οικονομία της από αυτές τις πρωτοφανείς χρηματοδοτικές δυνατότητες. Μόνο από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα λάβει πάνω από 40 δις ευρώ, ενώ από το Ταμείο Ανάκαμψης επιπλέον 20 δις ευρώ σε επιδοτήσεις και σχεδόν 13 δις ευρώ σε δάνεια. Τη χαρακτήρισε ως μια μοναδική ευκαιρία για την τόνωση της ανάπτυξης και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας, γιατί ουσιαστικά διπλασιάζει σχεδόν το ετήσιο ποσό των δημοσίων επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια. Δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής διότι η Ελλάδα είναι από τα πρώτα κράτη-μέλη της Ένωσης που, όπως είπε, θα υποβάλει Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όχι μόνο έγκαιρα αλλά και ποιοτικά ένα από τα καλύτερα σχέδια που έχουν συζητηθεί. Επίσης, υπογράμμισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Έλληνα Πρωθυπουργού στην έγκριση της ΕΕ του πακέτου για την ασφαλή επανέναρξη για τις μετακινήσεις στην Ευρώπη, που περιλαμβάνει και το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό.

Ο κύριος Christian Verschueren, Γενικός Διευθυντής Eurocommerce, τόνισε τη μεγάλη σημασία που έχει η ύπαρξη αληθινών στατιστικών στοιχείων κατά τη χάραξη πολιτικής. Τόνισε πως ο τομέας του εμπορίου και του χονδρεμπορίου προσφέρει 1 στις 7 θέσεις εργασίας και είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να το θυμούνται αυτό καθώς αποδεικνύει τη σημασία του τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Παρουσίασε επιπλέον, τα στοιχεία Έκθεσης που εξέδωσε η EuroCommerce από κοινού με την McKinsey, σύμφωνα με τα οποία διαδικτυακές πωλήσεις επιταχύνθηκαν σημαντικά (+ 55%) το 2020, συνέβαλαν στο 18% της ανάπτυξης της αγοράς το 2020 και αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Επιπρόσθετα, η πανδημία του Cοvid-19 πόλωσε τη ζήτηση, με τους καταναλωτές να διαπραγματεύονται την τιμή λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς Το 37% των καταναλωτών έψαχναν να εξοικονομήσουν χρήματα στις αγορές τους. Τόνισε επίσης, πως τα lifestyle πρότυπα άλλαξαν: Το 50% των καταναλωτών στόχευε να αγοράζει πιο υγιεινά, τοπικά ή φιλικά προς το περιβάλλον τρόφιμα το 2021.Το 26% των καταναλωτών επιθυμούσαν και να εξοικονομήσουν χρήματα σε είδη παντοπωλείου και να μετακινηθούν σε πιο βιώσιμα καταναλωτικά πρότυπα.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας τόνισε ότι η εμπειρία της πανδημίας ήταν και συνεχίζει να είναι πρωτοφανής αναφερόμενος στα πολύμηνα λοκντάουν, τα καταστήματα που «ανοιγοκλείνουν», το κλίμα αβεβαιότητας, και τον αγώνα του εμπορικού κόσμου για να αποφύγει τα χειρότερα. Σημείωσε πως η αγορά πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και κάθε μέρα να γίνονται βήματα με ασφάλεια για πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα. Για την επόμενη μέρα της πανδημίας, εστίασε σε μέτρα που θα συμβάλλουν στην επιβίωση των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων, όπως η διαχείριση των μεταχρονολογημένων επιταγών, η στήριξη της επανεκκίνησης του λιανεμπορίου με ένα Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ανάλογο με αυτό της εστίασης, η θέσπιση του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και η οριστική κατάργηση τόσο της προκαταβολής φόρου όσο και του τέλους επιτηδεύματος. Για τη σημασία που έχει η Έκθεση για την ΕΣΕΕ τόνισε πως αποτελεί τη βάση τεκμηρίωσης για να μπορεί η ΕΣΕΕ να καταθέτει προτάσεις, γόνιμες και γειωμένες στην οικονομική πραγματικότητα. Η Έκθεση προσέδωσε ορατότητα στην ερευνητική δραστηριότητα του ΙΝΕΜΥ και αναβάθμισε τη θέση μας στο δημόσιο χώρο, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Βασικά Συμπεράσματα Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου

Εξαιρετικά ενδιαφέρων ήταν ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2020 στο πάνελ που συμμετείχαν οι Επιστημονικοί Διευθυντές των σημαντικότερων ερευνητικών Ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων.

Η κα Βάλια Αρανίτου, Διευθύντρια ΙΝ.ΕΜ.Υ – ΕΣΕΕ, κατά την παρουσίαση των βασικών ευρημάτων της Ετήσιας Έκθεσης, υπογράμμισε το στοιχείο του έντονου δυισμού, δηλαδή της παρατήρησης πως οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης είναι ασύμμετρες και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κλάδο, το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια. Παρά την υγειονομική κρίση, η ανεργία παρουσίασε οριακή πτώση, εξαιτίας των κρατικών πολιτικών υποστήριξης, ενώ οι θέσεις εργασίας στο Εμπόριο ενισχύθηκαν, εξαιτίας του χονδρικού εμπορίου. Στη συνέχεια επεσήμανε πως οι ΜμΕ λιανικού συμβάλλουν, εν μέσω πανδημίας, στην ενίσχυση της εγχώριας αλυσίδας αξίας, λόγω αναταράξεων στις διεθνείς αλυσίδες, με την πρόκληση διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους ωστόσο να οξύνεται. Βάσει της έρευνας του ΙΝΕΜΥ, το 88% των επιχειρήσεων λιανικού θεωρούν ότι η πανδημία θα επηρεάσει αρ­νητικά τον κύκλο εργασιών το 2020, με περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (56%) να εκτιμούν πως η ετήσια πτώση του κύκλου εργασιών θα υπερβεί το 40%. Τέλος, σημείωσε πως σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι δυναμικές, οι αναπτυσσόμενες αλλά και οι ανθεκτικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες έδειχναν σημάδια βιωσιμότητας. Ωστόσο, ο σχεδόν διπλασιασμός των απειλούμενων επιχειρήσεων αποκαλύπτει το μεγαλύτερο κίνδυνο της πανδημίας.

Ο κύριος Μιχάλης Μητσόπουλος, Διευθυντής Τομέα Επιχειρ. Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών ΣΕΒ τόνισε πως η σημαντική επέτειος των 20 ετών της Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ μεταφέρει σημαντικά μηνύματα για τον ανόμοιο τρόπο με τον οποίο επιμέρους τμήματα του εμπορίου έχουν επηρεαστεί από τις εξελίξεις του τελευταίου έτους. Υποστήριξε πως μας υπενθυμίζουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλά και μετεξέλιξη της αγοράς σύμφωνα με τις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει να είναι προτεραιότητες και κατά την αντιμετώπιση της υφιστάμενης κρίσης, όπως άλλωστε έχει αποφασίσει και η στόχευση του Ταμείου Ανάκαμψης, υπάρχουν επιχειρήσεις που για να συμμετάσχουν στον αναγκαίο μετασχηματισμό χρειάζονται στήριξη σε τεχνογνωσία και πόρους. Πέρα όμως από την κρίση, πρόσθεσε, το μεγάλο στοίχημα της χώρας για την επόμενη μέρα των δύο απανωτών κρίσεων παραμένει η αξιοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει και προωθούνται ώστε η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των κλάδων και των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών να γίνει με ένα τρόπο που θα έχει ουσιαστικό και θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Ο κ. Χρήστος Ε. Γεωργίου Γενικός Διευθυντής ΙΝΣΒΕ υπογράμμισε πως οι σημαντικές διαπιστώσεις και προτάσεις της Ετήσιας Έκθεσης του Ελληνικού Εμπορίου, θα πρέπει να μας οδηγήσουν στην επιλογή των ορθών αναπτυξιακών πολιτικών για τη χώρα, για να μπορέσει να επανεκκινήσει η οικονομία μετά τη λήξη της πανδημίας. Ειδικότερα τόνισε πως η αύξηση του ποσοστού προμήθειας Ελληνικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την παγιωμένη σχέση του εμπορίου με τους προμηθευτές, αποτελούν μια πολύ καλή προοπτική για την ενίσχυση των διασυνδέσεων του εμπορίου με την εγχώρια μεταποίηση. Αναφέρθηκε στα τρόφιμα και τα ποτά, τον κλάδο της ένδυσης και της υπόδησης, τα πλαστικά και τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, ως σημαντικούς κλάδους της εγχώριας βιομηχανίας με τους οποίους το λιανικό εμπόριο θα πρέπει να εμβαθύνει περαιτέρω τις διασυνδέσεις του και τις συνεργασίες του. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημείωσε, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός συνεκτικού πλέγματος δράσεων βιομηχανικής πολιτικής, που θα ενισχύσει τη μεταποίηση και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του Ελληνικού εμπορίου.

Ο κ. Γιώργος Αργείτης, Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΕ/ΓΣΕΕ επεσήμανε πως η αξιολόγηση των στατιστικών δεδομένων για την αγορά εργασίας δείχνει ότι η πανδημική κρίση έχει επιφέρει σοβαρό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Ανέφερε πως οι σημαντικές απώλειες σε ώρες εργασίας, η μείωση των εισοδημάτων και η αύξηση της ανεργίας σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας δημιουργούν ανησυχία για την προοπτική ανάκαμψης της αγοράς εργασίας και την περαιτέρω όξυνση των ανισοτήτων. Πρότεινε τα μέτρα εισοδηματικής στήριξης για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να αποτελέσουν άμεση πολιτική προτεραιότητα, σε συνδυασμό με την στόχευση της οικονομικής πολιτικής στη διασφάλιση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της προστασίας των ευέλικτων και άτυπων εργαζομένων που ζουν με πολύ υψηλά επίπεδα εισοδηματικής ανασφάλειας. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως αν πράγματι θέλουμε να πετύχουμε μια πιο ανθεκτική και αποτελεσματική ανάκαμψη της οικονομίας, καθίστανται απολύτως αναγκαίες παρεμβάσεις που εγγυώνται την ασφάλεια του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων με επιλογές αύξησης του κατώτατου μισθού και του μέσου εισοδήματος και της διασφάλισης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Ο κ. Ηλίας Κικίλιας Γενικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο τουρισμός θα ανακάμψει. Η εμπειρία, όπως είπε, δείχνει πως ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που βρίσκεται σε μακροχρόνια ανοδική τάση και ανακάμπτει σχετικά σύντομα από τις υφέσεις. Σημείωσε πως τα οφέλη για το εμπόριο από τον τουρισμό εκτιμάται ότι ανήλθαν συνολικά σε περισσότερα από 9 δις. ευρώ το 2019, συνυπολογίζοντας τις άμεσες δαπάνες των επισκεπτών, τις δαπάνες των επιχειρήσεων για ανακαινίσεις και τις δαπάνες για την αγορά προμηθειών. Πρόσθεσε πως η περαιτέρω αναβάθμιση και ωρίμανση του τουριστικού προϊόντος απαιτείται να στηριχθεί στους άξονες της βιωσιμότητας και αειφορίας, της ψηφιακής τεχνολογίας, των αναγκαίων δημοσίων υποδομών - συμπεριλαμβανομένης της υγείας, την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων, την ενεργειακή και υδατική εξοικονόμηση και επάρκεια, τη διαχείριση του χώρου και του περιβάλλοντος, την αστική συγκοινωνία, και την βελτίωση επιλεγμένων υποδομών, όπως τα λιμάνια και την ασφάλεια του οδικού δικτύου στα περισσότερα νησιά.

Ο κος Διονύσης Γράβαρης Επιστημονικός Διευθυντής του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ επεσήμανε πως η πανδημία ήταν ένα εξωγενές σοκ με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία, με τα ευρήματα της Ετήσιας Έκθεσης να συγκλίνουν με εκείνα αντίστοιχης έρευνας της ΓΣΕΒΕΕ που θα δημοσιευτούν σύντομα. Συμφώνησε με την επισήμανση του δυισμού, τη διαφοροποίηση δηλαδή των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία και στις επιχειρήσεις, εξαιτίας είτε εξαίρεσης ορισμένων ΚΑΔ στα μέτρα στήριξης είτε γιατί πολλές επιχειρήσεις δεν τέθηκαν σε αναστολή. Πρότεινε επίσης οι παρεμβάσεις του κράτους να μην είναι οριζόντιες αλλά στοχευμένες ώστε να διορθωθούν ορισμένες στρεβλώσεις. Η επόμενη ημέρα δεν θα είναι ίδια για όλους γιατί μετά την κρίση η αφετηρία θα είναι διαφορετική, σημείωσε Οι περισσότερο αδύναμες επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν από πολύ πίσω συγκριτικά με τις υπόλοιπες. Ως εκ τούτου, κατέληξε, πως εξαιρετικά σημαντικός στόχος θα είναι οι δημόσιες επενδύσεις να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τις ιδιωτικές και όχι ως υποκατάστατο. Τέλος, υπογράμμισε ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα πρέπει να αξιοποιηθεί με βάση μια αντικυκλική λογική.

Στρογγυλό Τραπέζι «Τα στοιχεία στον κλάδο του εμπορίου. Τάσεις και προοπτικές»

Ο κ. Ηλίας Λεκκός, Επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς τόνισε πως παρά το γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές αλλά και γενικότερες κοινωνικές συνθήκες υπαγορεύονται από την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και την ταχύτητα και το εύρος του προγράμματος εμβολιασμών, η πεποίθησή του είναι ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας προδιαγράφονται ιδιαίτερα θετικές. Στήριξε, δε, την εκτίμησή του αυτή στην ύπαρξη μιας σειράς παραγόντων που θεωρεί ότι θα ασκήσουν ιδιαίτερα θετική επίδραση στην ελληνική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι τα επόμενα χρόνια η ελληνική οικονομία θα ωφεληθεί σημαντικά από τη χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής σε Ελλάδα και Ευρωζώνη, τις πολύ ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας που έχουν επικρατήσει μετά την επιστροφή καταθέσεων, τη μείωση του κόστους δανεισμού του ελληνικού δημοσίου ως αποτέλεσμα της συμπερίληψης των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης PEPP της ΕΚΤ καθώς και από το ταμείο «Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» που έχει δρομολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδιαίτερα η τελευταία πρωτοβουλία είναι καίριας σημασίας, όπως είπε, καθώς η Ελλάδα δικαιούται να λάβει επιπλέον πόρους ύψους €32 δισεκ. (ή 20% του ΑΕΠ 2020), γεγονός που ισοδυναμεί με διπλασιασμό της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας από ευρωπαϊκά κονδύλια για όλη την περίοδο 2021-2027.

Ο κ. Τάσος Αναστασάτος, Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου της Eurobank και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών σημείωσε πως η πορεία της πανδημίας κατατείνει στην εκτίμηση ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα είναι πιο σταδιακή, με ένα μέρος αυτής να μετατίθεται για το 2022. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προοπτικές του εμπορίου πλήττονται βραχυπρόθεσμα, ανέφερε, από την καθυστέρηση της αποκατάστασης της κοινωνικής επαφής αλλά μεσοπρόθεσμα ωφελούνται από την συμπιεσμένη ζήτηση και την συσσωρευμένη αποταμίευση των νοικοκυριών. Ωστόσο, υποστήριξε πως η πανδημία θα αφήσει διαρκείς αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και την διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Κατ΄ αυτόν, οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τη μεταβολή προσαρμόζοντας το επιχειρηματικό τους μοντέλο και αυξάνοντας το μέγεθός τους μέσω συγχωνεύσεων και συνεταιριστικών σχημάτων. Αυτό, υπογράμμισε, αποτελεί προϋπόθεση και για την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεδομένου ότι αυτό δεν θα είναι πηγή ρευστότητας για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών αλλά κεφαλαίων για τη συγχρηματοδότηση επενδύσεων σε στοχευμένους τομείς και τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος. Η ταχύτητα στην υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και η κουλτούρα συνέπειας, η οποία εξασφαλίζει καλύτερους όρους χρηματοδότησης, θα αποτελέσουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, πρόσθεσε

Δρ. Παναγιώτης Καπόπουλος, Chief Economist, Διευθυντής Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης, Alpha Bank υποστήριξε πως η πανδημική κρίση λειτούργησε ως επιταχυντής των εξελίξεων στον κλάδο του εμπορίου. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αυτοματοποίηση ενισχύουν τις πωλήσεις. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναπτύξουν νέες εμπορικές στρατηγικές ώστε να δημιουργήσουν συνθήκες πολυκαναλικής πώλησης και εξυπηρέτησης των καταναλωτών και οι επιχειρηματίες του κλάδου πρέπει να επενδύσουν στη βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ταχύτητας παράδοσης των προϊόντων, καθώς αυτό αποτελεί πλέον ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Υπογράμμισε πως το Ταμείο Ανάκαμψης προσφέρει μία μεγάλη ευκαιρία άντλησης πόρων για επενδύσεις που δεν πρέπει να πάει χαμένη. Επιπλέον, τόνισε ότι αξίζει να δοθεί έμφαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στο λιανικό εμπόριο, ώστε να ανταποκριθεί στη νέα πραγματικότητα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών. Πρότεινε οι μικρότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακας και φάσματος μέσω της διεύρυνσης της κλίμακας των πωλήσεων και του φάσματος των προϊόντων τους, ακόμη και μέσω συμπράξεων. Για τις επιχειρήσεις που θα διατηρήσουν μικρό μέγεθος υπογράμμισε πως είναι απαραίτητο να διαφοροποιήσουν το προϊόν τους σε όρους ποιότητας και καινοτομίας, ώστε να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό των φυσικών και on line αλυσίδων διανομής.

Ο κ. Νι?κος Σ. Μαγγι?νας PhD, Επικεφαλη?ς Οικονομολο?γος, Διευθυντής Οικονομικη?ς Ανα?λυσης της Εθνικής Τράπεζας σημείωσε πως μόνο μία στις πέντε εμπορικές επιχειρήσεις έχει σχέση με τον τραπεζικό τομέα ενώ κατά κανόνα μικρό τους μέγεθος δεν συμβάλλει θετικά στη δανειοδότησή τους. Συνεπώς, η ενίσχυση του μεγέθους και οι συγχωνεύσεις θα μπορούσαν να διευκολύνουν την πρόσβασή τους. Στη συνέχεια, υπογράμμισε πως ο τρόπος αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων που έχουν ήδη εκχωρηθεί σε τρίτους θα διαμορφώσει σε καίριο βαθμό το περιβάλλον την επόμενη ημέρα. Πρόσθεσε πως οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επιβιώσουν αρκεί να διαθέτουν μια διαφορετική πρόταση, γεγονός που θα τις βοηθήσει και στις επαφές τους με τις τράπεζες, χωρίς όμως να αναμένονται θεαματικές αλλαγές βραχυπρόθεσμα. Επιπρόσθετα, ανέφερε πως η πώληση των «κόκκινων» δανείων περιορίζει το βάρος των ισολογισμών των τραπεζών καθιστώντας το τραπεζικό σύστημα πιο φιλικό, ενώ οι οφειλέτες αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερες λύσεις. Τέλος, υποστήριξε πως το λιανικό εμπόριο ίσως επωφεληθεί ταχύτερα από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (πχ δίκτυο 5G), αφού προσομοιάζει με τη Ναυτιλία σε ότι αφορά την ευελιξία και τη δημιουργικότητα, ενώ δεν είναι τυχαία η διατήρηση του στους πλέον σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Διαβάστε όλη την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2020:

