Αναποδογύρισε αυτοκίνητο εν κινήσει - Παιδί προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα (εικόνες)

Σοβαρό ατύχημα προκλήθηκε από την κίνηση του παιδιού. Ανατράπηκε το όχημα στο κέντρο της πόλης.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Νοταρά και Ικτίνου στην Πάτρα. Ενα όχημα, βγήκε από την πορεία του και έχει ανατραπεί.

Οι πληροφορίες του thebest.gr αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαινε ένα παιδάκι το οποίο, εν κινήσει, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, τότε η οδηγός έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο και αναποδογύρισε.

Μία γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά στο κεφάλι ενώ το παιδάκι είναι καλά αφού δεν χτύπησε από το ατύχημα.

Στο σημείο βρίσκεται η Αστυνομία καθώς και ασθενοφόρο.

Πηγή: thebest.gr

