Στον “Ευαγγελισμό” ο Βασίλης Κικίλιας (εικόνες)

Ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της εφημερίας του και συνομίλησε με ασθενείς γιατρούς και νοσηλευτές.

Το Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, κατά τη διάρκεια της εφημερίας του, επισκέφθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. Συνομίλησε με ασθενείς, γιατρούς και νοσηλευτές και πραγματοποίησε συνάντηση με τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και με διευθυντές των Κλινικών.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε: «Αύριο, στο τέλος της εφημερίας, ξημερώνει η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Και πέρυσι και φέτος, αυτή η μέρα μας βρίσκει μέσα στη “μάχη” κατά του κορονοϊού και αυτό πρέπει να προβληματίσει τις δυτικές κοινωνίες την επαύριον της νόσου, για το πώς θα οργανώσουμε τα Συστήματα Υγείας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του αύριο».

Στις δηλώσεις του ο Υπουργός Υγείας τόνισε πως ο “Ευαγγελισμός” είναι η “ναυαρχίδα” της Υγείας και σηκώνει ένα πολύ μεγάλο βάρος των Covid, αλλά και των non-Covid περιστατικών. Αφού ευχαρίστησε γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζόμενους στο νοσοκομείο, είπε για αυτούς: «Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια των αντοχών τους και των δυνάμεών τους αλλά, όπως βλέπετε, είναι κάθε μέρα εδώ, εφημερεύουν, μας προσέχουν, μας φροντίζουν, αξίζουν πολλά και θα φροντίσουμε ως Kυβέρνηση να τους στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο».

Ο κ. Κικίλιας κατέληξε επισημαίνοντας πως «η “μάχη” δεν τελειώνει ποτέ, θα τελειώσει όταν έχουμε εμβολιαστεί όλοι και έχουμε αφήσει πίσω μας αυτή την τεράστια κρίση δημόσιας υγείας. Μέχρι τότε συνιστώ σε όλους προσοχή, μέτρα ατομικής προστασίας, υγιεινή των χεριών, μάσκες και σεβασμό στους ανθρώπους μας και στις οικογένειές μας γιατί, δυστυχώς, αυτήν την περίοδο υπάρχει στην Ελλάδα ενδοοικογενειακή μετάδοση του ιού. Σεβασμό στους συμπολίτες μας και στην κοινωνία, στις ευπαθείς ομάδες, σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν ή είναι μεγάλης ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα και κινδυνεύουν πιο πολύ από την Covid».

