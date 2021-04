Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο AstraZeneca: Η Οξφόρδη σταμάτησε τις δοκιμές σε παιδιά

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο. Τι περιμένει από τις Αρχές της Βρετανίας, στον απόηχο της παγκόσμιας ανησυχίας.

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει τις δοκιμές σε παιδιά και εφήβους του εμβολίου κατά της Covid-19 που ανέπτυξε μαζί με τη βρετανο-σουηδική φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca, αναμένοντας τη γνωμοδότηση της αρμόδιας βρετανικής ρυθμιστικής αρχής.

"Παρότι δεν υπάρχει ανησυχία όσον αφορά την ασφάλεια της παιδιατρικής κλινικής δοκιμής", στο πλαίσιο μικρής μελέτης στη Βρετανία, "αναμένουμε συμπληρωματικές πληροφορίες από τη Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA), για τα σπάνια κρούσματα θρόμβωσης που αναφέρθηκαν σε ενήλικες, πριν προχωρήσουμε σε νέους εμβολιασμούς στην κλινική δοκιμή", αναφέρει το βρετανικό πανεπιστήμιο σε ανακοίνωση.

"Γονείς και παιδιά θα πρέπει να συνεχίσουν να μεταβαίνουν στις προγραμματισμένες επισκέψεις και μπορούν να επικοινωνούν με τις εγκαταστάσεις όπου διεξάγεται η δοκιμή αν έχουν ερωτήσεις", πρόσθεσε το πανεπιστήμιο.

Η MHRA ερευνά αναφορές για θρόμβους αίματος σε ασθενείς που έλαβαν το εμβόλιο AstraZeneca. Επτά περιπτώσεις με θανάτους καταγράφηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο από συνολικά 30 περιπτώσεις που εντοπίστηκαν, είχε ανακοινώσει το Σάββατο η ρυθμιστική αρχή, ενώ πάνω από 18 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου AstraZeneca χορηγήθηκαν στη Βρετανία.

Η υπεύθυνη της MHRA, δρ Τζουν Ρέιν, δήλωσε έκτοτε ότι οι άνθρωποι πρέπει "να συνεχίσουν να εμβολιάζονται όταν καλούνται να το κάνουν".

"Η διεξοδική και λεπτομερής εξέτασή μας βρίσκεται σε εξέλιξη σε σχέση με τις αναφορές πολύ σπάνιων και ειδικών τύπων θρόμβων αίματος με χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων μετά το εμβόλιο κατά της Covid-19 της AstraZeneca", ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι "δεν έχει ληφθεί ακόμη καμιά απόφαση ως προς μια ενδεχόμενη κανονιστική δράση".

Αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Ροτζέριο Πίντο ντε Σα Γκασπάρ, δήλωσε σήμερα ότι το ισοζύγιο κινδύνου/οφέλους συνεχίζει να είναι "σε μεγάλο βαθμό" υπέρ της χρήσης του εμβολίου κατά της Covid της AstraZeneca.

Νωρίτερα σήμερα, αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) μίλησε για την ύπαρξη "σχέσης" μεταξύ του εμβολίου της AstraZeneca και των περιπτώσεων θρόμβωσης που παρατηρήθηκαν μετά τη χορήγησή του, σε συνέντευξη στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero που δημοσιεύτηκε σήμερα. Ο ευρωπαϊκός οργανισμός διευκρίνισε στη συνέχεια ότι η επιτροπή ασφαλείας του "δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμπέρασμα και (ότι) η εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη".

