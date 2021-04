Κόσμος

Κορονοϊός – Βραζιλία: μεταφέρουν πτώματα με σχολικά λεωφορεία!

Εκτός ελέγχου φαίνεται πως βρίσκεται η πανδημία στη μεγαλύτερη χώρας της Λατινικής Αμερικής. Νέο τραγικό ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό θανάτων.

Η Βραζιλία ξεπέρασε χθες Τρίτη – για πρώτη φορά – το όριο των τεσσάρων χιλιάδων θανάτων ασθενών με την COVID-19 μέσα σε μόλις μια ημέρα, με το υπουργείο Υγείας να ανακοινώνει ότι υπέκυψαν 4.195 άνθρωποι σε 24 ώρες, νέο τραγικό ρεκόρ.

Η χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων καταγράφει τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στον πλανήτη σε απόλυτους αριθμούς, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, με 336.947 νεκρούς.

Η Βραζιλία κατατάσσεται επίσης δεύτερη σε αριθμό μολύνσεων παγκοσμίως, με 13.100.580 επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2, εκ των οποίων 86.979 τις προηγούμενες 24 ώρες.

Η πανδημία μοιάζει να βρίσκεται εντελώς εκτός ελέγχου στη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπου μακάβρια ρεκόρ καταρρίπτονται σχεδόν καθημερινά πλέον εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Μέσα σε έξι ημέρες μόλις, διαπιστώθηκαν πάνω από 15.000 θάνατοι ασθενών τον Απρίλιο. Μέσος όρος: 2.757 την ημέρα.

Οι ειδικοί λένε πως φοβούνται εκατόμβη χειρότερη κι από αυτή του Μαρτίου, του μήνα που χάθηκαν πάνω από 66.000 ζωές εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19. Επρόκειτο για απολογισμό διπλάσιο από εκείνον του Ιουλίου του 2020, του προηγούμενου χειρότερου μήνα από την εκδήλωση της πανδημίας στη χώρα.

Τα νοσοκομεία έχουν κορεστεί στις περισσότερες πολιτείες. Στο Σαν Πάουλου, την πολυπληθέστερη πόλη και οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται σχολικά λεωφορεία για να μεταφέρονται τα πτώματα.

Τα νεκροταφεία έχουν φθάσει στο σημείο να κάνουν κηδείες και τη νύχτα, αντιμέτωπα με συνεχή ροή νεκρών.

Και παρά την καταστροφική υγειονομική κατάσταση, ο ακροδεξιός πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου, που βάλλεται πλέον εντός και εκτός της χώρας για τη χαοτική διαχείριση της κρίσης, συνεχίζει να αμφισβητεί τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλουν δήμαρχοι και κυβερνήτες πολιτειών στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την εξάπλωση του ιού.

Απόντος αληθινού συντονισμού σε εθνικό επίπεδο, κάθε πόλη και κάθε πολιτεία παίρνει μόνη της μέτρα, που συχνά είναι ανεπαρκή και ενίοτε εντελώς αντιφατικά.

Παράλληλα ο εμβολιασμός, που άρχισε με καθυστέρηση στα μέσα Ιανουαρίου, συνεχίζεται με πολύ βραδύ ρυθμό, τονίζουν οι επιστήμονες. Μέχρι χθες, περίπου 20 εκατομμύρια πολίτες (το 9,8% του πληθυσμού) είχαν λάβει την πρώτη δόση των εμβολίων τους και 5,8 εκατ. (το 2,7%) τη δεύτερη.

«Με αυτό τον ρυθμό εμβολιασμών, ο μοναδικός τρόπος να περιοριστεί με αποτελεσματικό τρόπο η κυκλοφορία του ιού είναι να επιβληθεί πλήρες lockdown, όχι απλά τα μερικά περιοριστικά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται στις περισσότερες πολιτείες», εκτίμησε η Έθελ Μασιέλ, καθηγήτρια στο ομοσπονδιακό πανεπιστήμιο Εσπίριτου Σάντου (UFES).

