Πέθανε πρωταγωνιστής του “Chernobyl”

Νικήθηκε ο Πολ Ρίτερ, πρωταγωνιστής πολλών μεγάλων ταινιών.

Ο Βρετανός ηθοποιός Πολ Ρίτερ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, νικημένος από όγκο στον εγκέφαλο.

Ο Ρίτερ είχε παίξει πολλούς ρόλους, με αυτόν του Σοβιετικού μηχανικού που «βοήθησε» στην έκρηξη του Τσερνόμπιλ, στην ομώνυμη σειρά πρόσφατα, να έχει ξεχωρίσει.

Ο Βρετανός ηθοποιός ήταν γνωστός τόσο στο θεατρόφιλο κοινό του Λονδίνου, όσο και στους Βρετανούς τηλεθεατές, αφού είχε παίξει και σε τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων και το «Friday Night Dinner», του Channel4.

Από τους κινηματογραφικούς του ρόλους ξεχωρίζει αυτός του Μάγου Worple, στον «Χάρι Πότερ και τον Ημίαιμο Πρίγκιπα», αλλά και σε αυτόν που είχε παίξει στον Τζέιμς Μποντ του 2008, με τίτλο «Quantum of Solace».

