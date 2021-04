Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια: πως και πότε θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες

Πως στοχεύουν ΥΠΟΙΚ και ΑΑΔΕ να κλείσουν τις εκκρεμότητες με εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων.

Σε μία δόση, εντός του τρίτου δεκαημέρου του Απριλίου, προγραμματίζεται να πληρωθούν σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι αποζημιώσεις που εκκρεμούν για μη εισπραχθέντα ενοίκια των ετών 2020 και 2021.

Το ΥΠΟΙΚ και η ΑΑΔΕ θα επιχειρήσουν να κλείσουν, πριν από το Πάσχα, όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στις πληρωμές αποζημιώσεων προς εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι υπέβαλαν ήδη αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις Covid για τα μειωμένα κατά 40% ενοίκια των μηνών της περιόδου Μαρτίου 2020-Ιανουαρίου 2021, καθώς επίσης και για τα μη εισπραχθέντα ενοίκια του Ιανουαρίου 2021. Επιπλέον, το ΥΠΟΙΚ και η ΑΑΔΕ θα επιδιώξουν να καταβάλουν, εντός του Γ' 10ημέρου του Απριλίου, τις οφειλόμενες αποζημιώσεις σε όσους ιδιοκτήτες θα έχουν υποβάλει μέχρι τις 19 Απριλίου διορθωτικές δηλώσεις Covid για τα μη εισπραχθέντα ποσά ενοικίων της περιόδου Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020.

Όλες αυτές οι πληρωμές εκκρεμών αποζημιώσεων προγραμματίζεται να διενεργηθούν ταυτόχρονα με την καταβολή των διπλών αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες για τα μειωμένα κατά 40%-100% ενοίκια των Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021, η οποία ήδη έχει προαναγγελθεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ. Ειδικότερα, εντός του Γ' 10ημέρου του Απριλίου, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν:

1. Η εκκαθάριση των εκπτώσεων φόρου προς συμψηφισμό με μελλοντικές φορολογικές οφειλές για όσους υποβάλουν διορθωτικές-τροποποιητικές δηλώσεις Covid για το απολεσθέν 40% των μηνιαίων ενοικίων Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020. Τα ποσά των εκπτώσεων ισοδυναμούν με το 12% των συμφωνηθέντων μηνιαίων ενοικίων. Η προθεσμία υποβολής των διορθωτικών δηλώσεων λήγει στις 19 Απριλίου.

2. Η καταβολή αποζημιώσεων για τα μη εισπραχθέντα ποσά των ενοικίων των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα σωστές αρχικές δηλώσεις Covid για τους μήνες αυτούς, αλλά παραμένουν μέχρι σήμερα απλήρωτοι, λόγω καθυστερήσεων στην εκκαθάριση των δηλώσεων Covid από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Οι αποζημιώσεις που θα καταβληθούν θα ισοδυναμούν με το 50% του μη εισπραχθέντος 40% -ή με το 20%- των συμφωνηθέντων ενοικίων του διμήνου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020

3. Η καταβολή αποζημιώσεων για τα μη εισπραχθέντα ποσά ενοικίων του μηνός Ιανουαρίου 2021 σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα σωστές αρχικές δηλώσεις Covid για τον μήνα αυτό, αλλά παραμένουν μέχρι σήμερα απλήρωτοι. Πρόκειται για ιδιοκτήτες οι οποίοι:

α) έχουν εκμισθώσει ακίνητα για επαγγελματική στέγη σε επιχειρήσεις οι οποίες παρέμειναν κλειστές τον Ιανουάριο του 2021. Οι ιδιοκτήτες αυτοί δεν εισέπραξαν καθόλου ενοίκιο για τον μήνα Ιανουάριο λόγω πλήρους απαλλαγής των μισθωτών τους επιχειρηματιών από την υποχρέωση πληρωμής μισθώματος για τον μήνα αυτό. Δικαιούνταν, για τον λόγο αυτό, αποζημιώσεων που αντιστοιχούν στο 80% των μη εισπραχθέντων ενοικίων, όμως ακόμη και μέχρι σήμερα δεν τις έχουν λάβει από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, λόγω καθυστερήσεων στην εκκαθάριση των αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων Covid που είχαν υποβάλει.

β) έχουν εκμισθώσει ακίνητα για επαγγελματική στέγη σε επιχειρήσεις οι οποίες και τον Ιανουάριο του 2021 υπέστησαν σημαντικού ύψους οικονομικές ζημίες λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την αποτροπή της διασποράς του Covid. Οι ιδιοκτήτες αυτοί υποχρεώθηκαν από την κυβέρνηση να μην εισπράξουν ολόκληρο το ενοίκιο για τον μήνα Ιανουάριο λόγω απαλλαγής των μισθωτών τους επιχειρηματιών από την υποχρέωση πληρωμής του 40% του μισθώματος για τον μήνα αυτό. Δικαιούνταν, για τον λόγο αυτό, αποζημιώσεων που αντιστοιχούν στο 50% του 40% των ενοικίων -ή στο 20% -των ενοικίων, όμως ακόμη και μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις αυτές από την ΑΑΔΕ, λόγω καθυστερήσεων στην εκκαθάριση των αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων Covid που είχαν υποβάλει.

4. Η ταυτόχρονη καταβολή αποζημιώσεων για τα απολεσθέντα ποσά ενοικίων των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου σε ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν είτε να μην εισπράξουν καθόλου ενοίκια τους μήνες αυτούς από τους επιχειρηματίες μισθωτές τους είτε υποχρεώθηκαν να εισπράξουν τα ενοίκια των μηνών αυτών μειωμένα κατά 40%. Ουσιαστικά, η αποζημίωση για τον μήνα Μάρτιο θα προκαταβληθεί ταυτόχρονα με την αποζημίωση για τον μήνα Φεβρουάριο, χωρίς να απαιτηθεί από τους δικαιούχους ιδιοκτήτες να έχουν υποβάλει προηγουμένως δηλώσεις Covid. Η προκαταβολή της αποζημίωσης για τα απολεσθέντα ενοίκια του μηνός Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.

Να έχει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση Covid τον Φεβρουάριο.

Να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

