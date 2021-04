Τεχνολογία - Επιστήμη

Χρούσος στον ΑΝΤ1: απειροελάχιστος ο κίνδυνος για όσους εμβολιαστούν με AstraZeneca (βίντεο)

Ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, εξήγησε ότι θρομβώσεις μπορεί να δημιουργηθούν μετά από κάθε είδος εμβολιασμού, ακόμα και της γρίπης, αλλά στατιστικά είναι απειροελάχιστος.

Το μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Γεώργιος Χρούσος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στον θόρυβο που έχει ξεσπάσει με το εμβόλιο της AstraZeneca και τον κίνδυνο θρομβώσεων, δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο κίνδυνος είναι απειροελάχιστος σε σχέση με τα οφέλη του εμβολιασμού.

Όπως εξήγησε, σε όλα τα εμβόλια υπάρχει ο κίνδυνος των παρενεργειών και ειδικά των θρομβώσεων όπως αναφέρει η βιβλιογραφία. Το ίδιο όμως ισχύει ακόμη και για τα εμβόλια της γρίπης και της ιλαρά. Συμπλήρωσε δε πως ο απειροελάχιστος κίνδυνος των θρομβώσεων, υπάρχει και για τους άλλους τύπους των εμβολίων κατά του κορονοϊού που χρησιμοποιούνται.

Ο κ. Χρούσος, είπε πως μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν γίνει περίπου 300.000 εμβολιασμοί στη χώρα μας με το εμβόλιο της AstraZeneca και έχει καταγραφεί μόλις ένα σχετικό περιστατικό.

Άλλωστε τα περιστατικά αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, αρκεί όποιος έχει συμπτώματα να πάει αμέσως σε νοσοκομείο. Εξήγησε δε, πως στατιστικά τις περισσότερες πιθανότητες για τη δημιουργία θρόμβωσης μετά τον εμβολιασμό, έχουν οι γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία.

