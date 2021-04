Life

“The 2Night Show”: Τα δάκρυα της Μπεκατώρου για το “Your Face Sounds Familiar” (βίντεο)

Η λαμπερή παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 μιλά με συγκίνηση για την πορεία της στην τηλεόραση και για τα “μαθήματα” που έχει πάρει.

O Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε, με παιχνιδιάρικη διάθεση, στο “The 2Night Show” τη Μαρία Μπεκατώρου.

Η λαμπερή παρουσιάστρια του “Your Face Sounds Familiar - Αll Star” δήλωσε υπερήφανη που είναι μέρος αυτού του show και αποκάλυψε ποιο θα ήθελε να είναι το επόμενο επαγγελματικό της βήμα μετά το “Still Standing” και την ολοκλήρωση των τηλεοπτικών γυρισμάτων για τη φετινή χρονιά.

Τέλος, μίλησε για τα “μαθήματα” που έχει πάρει στα τόσα χρόνια που κάνει τηλεόραση και εξήγησε γιατί είναι πια πιο “πονηρεμένη”.

