Η “καυτή” εμφάνιση της Ασημίνας Ιγγλέζου στο “The 2Night Show” (βίντεο)

Τι είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την εμπειρία της από το ριάλιτι επιβίωσης, το μόντελινγκ και τη στήριξη από την οικογένειά της.

Η Ασημίνα Ιγγλέζου, η αθλήτρια ορεινού τρεξίματος που έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο “Survivor”, μίλησε στο “The 2Night Show”για την εμπειρία της στο ριάλιτι επιβίωσης, αποκάλυψε τους λόγους που άλλαξε η ψυχολογία της κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και αποκάλυψε τις ύπουλες επιθέσεις που δέχτηκε από συμπαίκτες της.

Η Ασημίνα αναφέρθηκε στις διακρίσεις που έχει κατακτήσει στον αθλητισμό αλλά και στο μόντελινγκ, στις σέξι και αποκαλυπτικές φωτογραφίες που ανεβάζει στον λογαριασμό της στο Instagram, καθώς και στην αγαπημένη της οικογένεια, που την στηρίζει σε κάθε της βήμα.

