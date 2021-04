Τεχνολογία - Επιστήμη

Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: θα φτάσουμε τους 900 διασωληνωμένους την Μεγάλη Εβδομάδα (βίντεο)

Ο καθηγητής του ΑΠΘ, είπε πως αναμένει μια μικρή επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων στην Αττική και την επόμενη εβδομάδα.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», εξήγησε πως τα self test μπορούν να βοηθήσουν στην αναχαίτιση της πανδημίας, λέγοντας πως «εύχεται» τις επόμενες μέρες να αυξηθούν τα κρούσματα με τη διενέργεια των self test γιατί αυτό θα σημαίνει πως τα εντοπίζουμε και θα μπορούμε να τα περιορίσουμε.

Ερωτηθείς για το αν τα θα πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία από την επόμενη Δευτέρα, με τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα, είπε πως συμφωνεί μόνο με το άνοιγμα των Λυκείων καθώς ο χρόνος πιέζει και για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ενώ για τις υπόλοιπες βαθμίδες καλό θα ήταν να περιμένουμε να ανοίξουν μετά το Πάσχα.

Σε ότι αφορά της απόφαση που ελήφθη για την εξαίρεση από το άνοιγμα του λιανεμπορίου, της Θεσσαλονίκης, της Αχαΐας και της Κοζάνης, εξήγησε πως δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν μας μόνο τα νούμερα, αλλά και τος τάσεις. Στην Αττική που βρίσκεται στο «κόκκινο» υπάρχει μια τάση σταθεροποίησης, αλλά σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη είναι σαφές ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα τάση επιδείνωσης, προβλέποντας δε πως στη Θεσσαλονίκη θα δούμε εικόνες Νοεμβρίου σε ότι αφορά την επιβάρυνση του συστήματος υγείας.

Σε ότι αφορά την Αττική, είπε πως αναμένει την επόμενη εβδομάδα μια μικρή επιδείνωση των επιδημιολογικών δεδομένων, λόγω του ανοίγματος του λιανεμπορίου και των διαδημοτικών μετακινήσεων, αλλά αυτό είναι λογικό και θα τον ανησυχήσει μόνο αν αυτή τάση συνεχιστεί και την μεθεπόμενη εβδομάδα.

Τέλος προέβλεψε ότι η πίεση στο σύστημα υγείας θα συνεχιστεί και θα κορυφωθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα, υπολογίζοντας ότι στις 28 Απριλίου θα έχουμε περίπου 900 διασωληνωμένους σε ΜΕΘ.

