Life

“The 2Night Show” - Χριστόφορος Βλαχάκης: Ο Δάντης υπήρξε αυστηρός μπαμπάς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τα παιδικά του χρόνια στην Αμερική και την εμπειρία του από την τηλεόραση. Η “μαγευτική” ερμηνεία στο στούντιο της εκπομπής.

Ο Γρηγόρης συνάντησε, για πρώτη φορά στο “The 2Night Show”, τον Χριστόφορο Βλαχάκη - OXFLOYD.

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης, γιος του Χρήστου Δάντη και της Κατερίνας Τοπάζη, μπορεί να ακολούθησε τα βήματα των γονιών του, αλλά δημιούργησε το δικό του μοναδικό στυλ.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια στην Αμερική, στην απόφασή του να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, στη συνεργασία του με τον Ανδρέα Γεωργίου στο “Τατουάζ”, αλλά και στη σχέση του με την υποκριτική.

Τέλος, ερμήνευσε ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής ένα από τα ακυκλοφόρητα τραγούδια του και “μάγεψε” με την υπέροχη φωνή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μακρίνιτσα – Πατέρας : Μας απειλούσε μπροστά στους αστυνομικούς

Καταγγελία στον ΑΝΤ1: Η μητέρα μου έπαθε θρόμβωση μετά το εμβόλιο της AstraZeneca (βίντεο)

Διαμαρτυρία στις λαϊκές αγορές: Μοιράζουν προϊόντα οι παραγωγοί (βίντεο)