Κοινωνία

Ο καιρός για την Τετάρτη από τον Τάσο Αρνιακό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι καιρό θα κάνει σήμερα και πότε αναμένεται κακοκαιρία. Ποιες περιοχές θα πλήξει. Το καλοκαιράκι που είναι στον… ορίζοντα.

«Εαρινή επίθεση από τα βόρεια και από το βράδυ» χαρακτήρισε ο Τάσος Αρνιακός τη «μίνι» κακοκαιρία που από το βράδυ θα πλήξει τη χώρα και η οποία αναμένεται να υποχωρήσει την Παρασκευή.

Στην πρωινή πρόβλεψη του καιρού, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1 είπε πως αναμένονται τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα βουνά της βόρειας κα κεντρικής χώρας, αλλά και ηλιοφάνεια από τη Θεσσαλία και κάτω.

Οι άνεμοι θα πνέουν 6-7 μποφόρ και θα διώξουν τη σκόνη, δίνοντας μια διαύγεια στην ατμόσφαιρα.

Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει μέχρι τους 17 βαθμούς, στα κεντρικά και στην Αθήνα έως 21- 22 βαθμούς.

Η πιο κρύα μέρα θα είναι την Παρασκευή, αφού ο υδράργυρος θα κάνει «βουτιά» φτάνοντας στην Αττική ακόμα και στους 13 βαθμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκτέλεσε την πρώην μπροστά στο παιδί τους (σκληρές εικόνες)

Χρούσος στον ΑΝΤ1: απειροελάχιστος ο κίνδυνος για όσους εμβολιαστούν με AstraZeneca (βίντεο)

Ο Ρονάλντο “έπιασε” τον Γιακουμάκη στα γκολ