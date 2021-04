Υγεία - Περιβάλλον

Καταγγελία στον ΑΝΤ1: Η μητέρα μου έπαθε θρόμβωση μετά το εμβόλιο της AstraZeneca (βίντεο)

“Αλαλούμ” στο νοσοκομείο περιγράφει η κόρη της. Ποια είναι η κατάσταση της γυναίκας και η αγωγή που λαμβάνει.

Μία σοβαρή καταγγελία έκανε στην πρωϊνή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” η κόρη μίας 63χρονης από την Ηλεία, η οποία έκανε προ ημερών το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της COVID-19.

Σύμφωνα με την κ. Καπετάνη, μετά τον εμβολιασμό, η μητέρα της παραπονέθηκε για πόνους στο αριστερό πόδι της. Πήγε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διέγνωσαν θρόμβωση. Της έδωσαν θεραπευτική αγωγή και αντιθρομβωτικές ενέσεις για έναν μήνα και στη συνέχεια την έστειλαν σπίτι της.

Όπως υποστήριξε, όταν ρώτησε αν ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι για το γεγονός ότι οι θρόμβοι εμφανίστηκαν αφού η μητέρα της έκανε το εμβόλιο της AstraZaneca, της είπαν ότι οι ίδιοι έπρεπε να ενημερώσουν τις Αρχές, ενώ οι γιατροί είναι εκείνοι που έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν για την «κίτρινη κάρτα».

«Αναζητώ επί δύο ημέρες κάποιον στον ΕΟΔΥ για να ενημερώσω για το περιστατικό, όμως δεν βρίσκω κανέναν», τόνισε η Κ. Καπετάνη. Στην επισήμανση του Γιώργου Παπαδάκη, πως από το Υπουργείο Υγείας διαψεύδουν τον ισχυρισμό της και ότι το Νοσοκομείο ενημέρωσε, ως όφειλε, τον ΕΟΔΥ, η κ. Καπετάνη αντέτεινε «Ας βγουν από το Νοσοκομείο να με διαψεύσουν».

Όσον αφορά στην κατάσταση της υγείας της μητέρας της, είπε πως κάνει θεραπεία από το Σάββατο, χωρίς να έχει δει κάποια βελτίωση και ότι φοβάται να κάνει τη 2η δόση του εμβολίου της AstraZeneca. Η κ. Καπετάνη συμπλήρωσε ότι είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία ενόψει και της δεύτερης δόσης του εμβολίου που πρέπει να γίνει σε μερικές ημέρες, λέγοντας ότι οι γιατροί είναι οι ειδικοί που θα πρέπει να αποφανθούν εάν αυτό είναι ασφαλές.

Στην ίδια εκπομπή ο Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, ανέφερε πως είναι πραγματικό το θέμα με το εμβόλιο της AstraZeneca, επισημαίνοντας παράλληλα πως είναι είναι πολύ σπάνια μία τέτοια παρενέργεια.

Τόνισε, επίσης, πως η Ελλάδα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά να επενδύσει στην παραγωγή εμβολίων, τουλάχιστον με ένα εργοστάσιο στη χώρα μας.





