Διαμαρτυρία στις λαϊκές αγορές: Μοιράζουν προϊόντα οι παραγωγοί (βίντεο)

Κινητοποιήσεις από τις ομοσπονδίες των παραγωγών των λαϊκών αγορών. Τι ζητούν και πώς λειτουργούν σήμερα οι λαϊκές.

Διαμαρτύρονται οι τρεις από τις τέσσερις ομοσπονδίες παραγωγών των λαϊκών αγορών, για το νομοσχέδιο που προβλέπει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, Παντελής Μόσχος, δήλωσε πως στον Κολωνό, όπου βρισκόταν, από τους 150 πάγκους, οι 75 που είναι των παραγωγών συμμετέχουν στην κινητοποίηση και μοιράζουν δωρεάν τα προϊόντα τους, ενώ οι υπόλοιποι 75, των εμπόρων, τα πωλούν κανονικά.

Με αυτόν τον τρόπο διαμαρτύρονται οι παραγωγοί σε όλες τις λαϊκές της χώρας σήμερα, ενώ αντιπροσωπεία τους θα βρεθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης.

«Ο παράγωγος ερχόταν στις λαϊκές αγορές και τώρα του απαγορεύουν», δήλωσε ο Π.Μόσχος, και ερμηνεύοντας τον νέο νομοσχέδιο είπε πως «τώρα θα μπορούν μόνο οι έμποροι να πηγαίνουν», προβλέποντας ότι, «σε πέντε χρόνια δε θα υπάρχουν λαϊκές αγορές».

Ο ίδιος, πάντως, ζήτησε, οι λαϊκές «να λειτουργούν με διαφάνεια και δικαιοσύνη».

«Να κάνουμε καλύτερες λαϊκές», κατέληξε.

