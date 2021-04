Πολιτική

Μακρή στον ΑΝΤ1: προτεραιότητα μας να ανοίξουν τα Λύκεια (βίντεο)

Τι είπε η υφυπουργός Παιδείας, για τα self test των μαθητών, την παράταση της σχολικής χρονιάς και τις προαγωγικές εξετάσεις.

Η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, τόνισε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης σε ότι αφορά το άνοιγμα των σχολείων, είναι να ανοίξουν πρώτα τα Λύκεια, μετά τα Γυμνάσια και στο τέλος η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ξεκαθάρισε όμως πως οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν από την Κυβέρνηση, αφού πρώτα κάνει την εισήγηση της η Επιτροπή των Ειδικών.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει το ενδεχόμενο να ανοίξει τη Δευτέρα 12 Απριλίου μόνο η Γ΄ Λυκείου, η κυρία Μακρή είπε πως είναι ένα ενδεχόμενο, αλλά πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να ανοίξουν όλες οι τάξεις του Λυκείου ταυτόχρονα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα τεχνικής φύσεως.

Για την περίπτωση τα σχολεία να μην ανοίξουν ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές της χώρας, είπε πως αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν και για το λόγο αυτό το Υπουργείο αποφάσισε να προχωρήσει σε μείωση της ύλης για να εξαλείψει τις ανισότητες. Σε κάθε περίπτωση, επανέλαβε πως όλα θα εξαρτηθούν από τις εισηγήσεις των ειδικών.

Η κυρία Μακρή είπε επίσης πως αν οι ειδικοί δώσουν το «πράσινο φως» για το άνοιγμα των Γυμνασίων και της Πρωτοβάθμιας στις 19 Απριλίου, αυτό θα γίνει παρά το ότι υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε να μην ανοίξουν τα σχολεία για μια εβδομάδα πριν το Πάσχα και μετά ξανακλείσουν, τονίζοντας πως η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δια ζώσης μάθηση.

Σε ότι αφορά τους μαθητές Λυκείων, η κυρία Μακρή επανέλαβε ότι είναι υποχρεωτικό να προσέλθουν στα σχολεία με βεβαίωση για αρνητικό self test, διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτοί στο μάθημα.

Για την παράταση της σχολικής χρονιάς είπε πως δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση, αλλά με τα σημερινά δεδομένα το πιθανότερο είναι η σχολική χρονιά να παραταθεί κατά 2 εβδομάδες, μέσα στον Ιούνιο και συμπλήρωσε πως ακόμη δεν υπάρχει οριστική απόφαση για το τι θα γίνει με τις προαγωγικές εξετάσεις.

