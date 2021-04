Υγεία - Περιβάλλον

Self Test: Πρεμιέρα με προβλήματα για τους φαρμακοποιούς (εικόνες)

«Σπασμένα» πήραν τα τεστ οι φαρμακοποιοί, ενώ άλλοι παρέλαβαν rapid αντί για self tests. Πότε θα τα παραλάβουν οι μαθητές.

Με προβλήματα ξεκίνησε η διανομή των self tests στα φαρμακεία της χώρας. Τα προβλήματα αφορούν στους φαρμακοποιούς, που καλούνται να «συναρμολογήσουν» τα τεστ, ώστε να τα δώσουν στους δικαιούχους, μαθητές και εκπαιδευτικούς καταρχάς.

Οι φαρμακοποιοί έλαβαν συσκευασίες των 25 τεμαχίων και όχι ατομικά τεστ. Με άλλα λόγια, αντί να λάβουν κουτιά μέσα στα οποία υπάρχουν τα τέσσερα μέρη του self test, έλαβαν κούτες μέσα στις οποίες υπάρχουν ξεχωριστά τα τέσσερα μέρη, τα οποία και πρέπει οι ίδιοι να συναρμολογήσουν.

Εκτός της συναρμολόγησης του self test, οι φαρμακοποιοί καλούνται να «βρουν» και τρόπο να το συσκευάσουν, για να το παραδώσουν στους πολίτες.

Το τρίτο πρόβλημα είναι ότι, παρελήφθησαν από τους φαρμακοποιούς και rapid αντί για self tests.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» βρέθηκε και συνομίλησε με τον αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του.

Η διάθεση των self tests αναμένεται την Παρασκευή και πρώτα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τα self tests είναι το «όπλο» για το άνοιγμα, τουλάχιστον, των Λυκείων την ερχόμενη Δευτέρα , με την Επιτροπή να συνεδριάζει σήμερα παρουσία της Υπουργού Παιδείας.

