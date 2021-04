Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πρόωρος τοκετός για διασωληνωμένη μητέρα στο “Αττικόν”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την εξέλιξη της υγείας του νεογνού και της μητέρας, η οποία προσβλήθηκε από Covid-19. Γιατί κρίθηκε επιβεβλημένη η καισαρική.

Μητέρα με λοίμωξη COVID-19 γέννησε πρόωρα ενώ ήταν διασωληνωμένη στο Νοσοκομείο "Αττικόν". Μητέρα και μωρό μετά από είκοσι ημέρες νοσηλείας σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας είναι σε άριστη κατάσταση.

Η έγκυος, στο πρώτο μωρό της, είχε σακχαρώδη διαβήτη κύησης και στις 28 εβδομάδες κύησης παρουσίασε βαριά δύσπνοια και πυρετό, οπότε και διαγνώστηκε με λοίμωξη COVID-19. Λόγω της επιδεινούμενης πνευμονίας, στις 13 Μαρτίου, και ενώ είχε φτάσει τις 29 εβδομάδες κύησης, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση και ο μηχανικός αερισμός της εγκύου. Μετά από ιατρικό συμβούλιο των ιατρών της Γ' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, της Β' Κλινικής Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, της Β' Αναισθησιολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ και της Γ' Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, αποφασίστηκε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δεύτερη φορά διεθνώς, η συνέχιση της εγκυμοσύνης λόγω της προωρότητας.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια της Γ' Πανεπιστημιακής Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής στο «Αττικόν», Σοφία Καλανταρίδου, ένα αντίστοιχο περιστατικό έχει αναφερθεί στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Τρεις μέρες αργότερα, η έγκυος εμφάνισε σημεία έναρξης τοκετού, οπότε έγινε επείγουσα καισαρική τομή και γεννήθηκε ένα αγοράκι, βάρους 1.300 γραμμαρίων. Όπως σημειώνει η κ. Καλανταρίδου, είναι αξιοσημείωτο ότι η μητέρα βελτιώθηκε θεαματικά όταν είδε την εικόνα του μωρού της σε facetime! Η νικήτρια της ζωής εξήλθε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας την 1η Απριλίου, μετά από είκοσι ημέρες νοσηλείας, και συνεχίζει τη νοσηλεία της σε πτέρυγα COVID άλλου νοσοκομείου.

Το μωρό, το οποίο δεν έχει προσβληθεί από τον ιό SARS-CoV-2, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας των Νεογνών της Γ' Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ σε καλή κατάσταση. Η μητέρα, πριν τη διακομιδή της σε πτέρυγα COVID άλλου νοσοκομείου, ζήτησε να δει τους γιατρούς της Γ' Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ για να τους ευχαριστήσει και να τους δείξει την ευγνωμοσύνη της.

«Η συγκίνηση ήταν μεγάλη για όλους. Τέτοιες στιγμές αποζημιώνουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για όλη την κούραση και την αγωνία που αντιμετωπίζουν καθημερινά στον καιρό της πανδημίας COVID-19», αναφέρει η κ. Καλανταρίδου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ





Ειδήσεις σήμερα:

Εκτέλεσε την πρώην μπροστά στο παιδί τους (σκληρές εικόνες)

Ο Ρονάλντο “έπιασε” τον Γιακουμάκη στα γκολ

Χρούσος στον ΑΝΤ1: απειροελάχιστος ο κίνδυνος για όσους εμβολιαστούν με AstraZeneca (βίντεο)