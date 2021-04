Κόσμος

Χάος στη Μιανμάρ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά του πραξικοπήματος και οι ακραίες αντιδράσεις από το καθεστώς προς τους διαμαρτυρόμενους.

Ο στρατός της Μιανμάρ διέλυσε τις σκηνές που είχαν στήσει διαδηλωτές κατά του πραξικοπήματος σήμερα, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα και στη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν αρκετοί διαδηλωτές.

Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί στο χάος μετά το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου που έθεσε αιφνιδιαστικά τέλος σε μια παρένθεση δημοκρατίας στη χώρα και προκάλεσε διαδηλώσεις και απεργίες εναντίον της χούντας, παρά τη χρήση θανατηφόρας βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν την ώρα που ο στρατός εισήλθε στον καταυλισμό των διαδηλωτών σήμερα στην πόλη Κάλε στην επαρχία Σαϊγκάνγκ, επίκεντρο των κινητοποιήσεων κατά της στρατιωτικής χούντας.

Μέσα ενημέρωσης και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι υπήρξαν θύματα, ενώ ακούστηκαν πολλοί πυροβολισμοί. Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Mizzima μετέδωσε ότι σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και ανήρτησε φωτογραφίες στο Facebook από φωτιά που είχε ξεσπάσει κοντά σε σταθμευμένα οχήματα και από στρατιώτες που κρατούσαν τουφέκια στον δρόμο.

Η δυνατότητα των νέων, που συμμετέχουν κυρίως στο κίνημα κατά της χούντας, να οργανώνονται και να μοιράζονται πληροφορίες μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης έχει περιοριστεί λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στο ίντερνετ.

Τα ιδιωτικά έντυπα μέσα έχουν επίσης αναστείλει την κυκλοφορία τους και οι διαδηλωτές προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους να μεταφέρουν το μήνυμά τους, δημιουργώντας δικές τους εφημερίδες σε φυλλάδια Α4 τα οποία μοιράζουν καθημερινά στους πολίτες.

Χθες Τρίτη ο δρ Σάσα, που ηγείται μιας παράλληλης κυβέρνησης με τους πρώην υπουργούς της κυβέρνησης της Αούνγκ Σαν Σου Τσι και βουλευτές, δήλωσε ότι το νομικό του συμβούλιο θα υποβάλει σε διάφορες υπηρεσίες του ΟΗΕ στοιχεία για τις ωμότητες που διαπράττει ο στρατός.Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιτροπή έχει λάβει 180.000 στοιχεία και θα συναντηθεί σήμερα με εκπροσώπους ενός ανεξάρτητου ερευνητικού μηχανισμού για τη Μιανμάρ.

Περίπου 581 άνθρωποι, ανάμεσά τους και δεκάδες παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τον στρατό και την αστυνομία, ενώ σχεδόν 3.500 άλλοι έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με την Ένωση Αρωγής Πολιτικών Κρατούμενων (AAPP).

Η χούντα “χάνει τον έλεγχο”

Εξάλλου οι στρατιωτικοί έχουν εκδώσει εντάλματα σύλληψης για εκατοντάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους καλλιτέχνες, μουσικούς και influencers.

Ο πιο γνωστός κωμικός της Μιανμάρ, ο Ζαργκανάρ, συνελήφθη χθες.

Δυτικές χώρες μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Αυστραλία έχουν επιβάλει αυστηρές κυρώσεις ή αυστηροποίησαν τις ήδη υπάρχουσες εναντίον του στρατού της Μιανμάρ.

Η Fitch Solution σε έκθεσή της που εκδόθηκε σήμερα επεσήμανε ότι μόνο οι στοχευμένες δυτικές κυρώσεις δεν είναι πιθανό να επιτύχουν να αποκατασταθεί η δημοκρατία στη Μιανμάρ. Προέβλεψε επίσης μια βίαιη εξέγερση μεταξύ του στρατού από τη μία και μια ένοπλη αντιπολίτευση από την άλλη που θα αποτελείται τόσο από μέλη του κινήματος κατά της χούντας αλλά και από ένοπλες παραστρατιωτικές οργανώσεις μειονοτικών ομάδων.

“Η κλιμακούμενη βία εναντίον πολιτών και εθνοτικών παραστρατιωτικών ομάδων δείχνει ότι οι Τάτμαντάου (σ.σ. ο στρατός της Μιανμάρ) χάνει ολοένα και περισσότερο τον έλεγχο της χώρας”, κατέληξε, ενώ πρόσθεσε ότι η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών στηρίζει την παράλληλη κυβέρνηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Ρονάλντο “έπιασε” τον Γιακουμάκη στα γκολ

Εκτέλεσε την πρώην μπροστά στο παιδί τους (σκληρές εικόνες)

Χρούσος στον ΑΝΤ1: απειροελάχιστος ο κίνδυνος για όσους εμβολιαστούν με AstraZeneca (βίντεο)