Ελληνική αποστολή πάει να “κατακτήσει” το Έβερεστ (εικόνες)

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ένας από τους συμμετέχοντες στην αποστολή.

Την κορυφή των 8000 και πλέον μέτρων του Έβερεστ ξεκίνησαν για να κατακτήσουν Έλληνες, μεταξύ των οποίων και ο Παύλος Ευμορφίδης, ο οποίος και μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η αποστολή ξεκίνησε πριν από δύο μέρες και βρίσκεται ήδη στα μισά της διαδρομής, δηλαδή έχουν περάσει τα 4000 μέτρα.

Όπως δήλωσε ο Παύλος Ευμορφίδης, η παρέα των Ελλήνων μοίρασε 350 στιλό από καλάμι Σπάρτης στα τοπικά σχολεία.

«Φέρνουμε το πράσινο της Ελλάδας», είπε σχετικά, ενώ αποκάλυψε την υπόσχεση που έδωσαν στα παιδιά: ότι θα επιστρέψουν.

