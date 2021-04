Πολιτική

Κουτσούμπας: εδώ και τώρα επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας

Οι εργαζόμενοι στην Υγεία, δεν έχουν ανάγκη από ψεύτικα χειροκροτήματα, τόνισε ο ΓΓ του ΚΚΕ και ζήτησε μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, έδωσε το «παρών» στη συγκέντρωση των εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και δήλωσε ότι «σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Υγείας, βρισκόμαστε εδώ στον Ευαγγελισμό, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των γιατρών, των νοσηλευτών, των άλλων ειδικοτήτων, για την τεράστια συμβολή τους, μέσα σε συνθήκες πανδημίας, αλλά και σε κάθε φάση στη ζωή αυτού του τόπου, για την προστασία της υγείας, για την προστασία της ίδιας της ζωής του ελληνικού λαού.

Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, που με αυτοθυσία δίνουν πρωί-βράδυ αυτή τη μάχη, δεν έχουν ανάγκη από ψεύτικα χειροκροτήματα, από μεγάλα λόγια και μπράβο. Χρειάζονται μαζικές προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, άλλες ειδικότητες να μπουν στα δημόσια νοσοκομεία».

Και συνέχισε ο κ. Κουτσούμπας, «χρειάζεται εδώ και τώρα επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας για να βρεθούν κλίνες, για να βρεθούν ΜΕΘ, για να βρεθεί προσωπικό. Χρειάζεται εδώ και τώρα ένταξή τους στα βαρέα κι ανθυγιεινά. Χρειάζεται να φτιαχτούν νέες υποδομές, σύγχρονες, που να μπορούν ν’ ανταποκρίνονται στο τεράστιο καθήκον που έχουν να υλοποιήσουν για την προστασία της Υγείας όλων. Χρειάζεται αλληλεγγύη όλου του εργατικού λαϊκού κινήματος, κοινή δράση, κοινή πάλη, κοινωνική συμμαχία.

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές μαζί, οι εργάτες των εργοστασίων, οι υπάλληλοι των σούπερμαρκετ, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματοβιοτέχνες, άλλοι επιστήμονες, οι αγρότες της υπαίθρου, οι νέοι και οι νέες, οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών πρέπει να συμπτύξουν αυτό το μέτωπο για την υγεία, για τα δικαιώματα του λαού, ενάντια στον αυταρχισμό και την καταστολή, για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, για να ανοίξει ένας άλλος δρόμος που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες».

