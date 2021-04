Ο Πάνος Μουζουράκης στον ΑΝΤ1 γα το ρόλο του σε ισπανική σειρά (βίντεο)

Life

Ρόλο έκπληξη θα παίξει ο Πάνος Μουζουράκης στη σειρά ισπανικής παραγωγής, στην οποία συμμετέχει.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης λίγο πριν αναχωρήσει για την Ισπανία.

Ο αγαπημένος μουσικός και ηθοποιός θα συμμετάσχει σε σειρά ισπανικής παραγωγής.

Στη σειρά με τίτλο «Ναζντρόβια» οι γλώσσες ομιλίας θα είναι τα αγγλικά, τα ισπανικά και τα ρώσικα.

Ο Πάνος Μουζουράκης, ωστόσο, δεν αποκάλυψε τι γλώσσα θα μιλά. Ερωτηθείς για το αν θα παίξει για πρώτη φορά ως ηθοποιός, απάντησε αινιγματικά:

«Θα παίξω για πρώτη φορά την επόμενη. Αυτήν θα παίξω τον Πάνο Μουζουράκη».

