Σεισμός στη Νίσυρο

Πρωινή “επίσκεψη” του Εγκέλαδου. Ποιο ήταν το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 10:08 στα ανοικτά της Νισύρου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 12 χλμ. νότια της πόλης της Νισύρου.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον σεισμό.

