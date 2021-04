Life

Ο Αριστομένης Γιαννόπουλος για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου που μπαίνει στη “Φάρμα” (βίντεο)

Ο πρώην της νέας παίκτριας της «Φάρμας» μιλά στο «Πρωινό» για τις πλαστικές, τις «τρελές» απαιτήσεις των πελατών του και το…μπότοξ του.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό», μίλησε ο Αριστομένης Γιαννόπουλος, πρώην της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου πριν την είσοδό της στη «Φάρμα».

Κι ενώ η νέα παίκτρια του παιχνιδιού επιβίωσης του ΑΝΤ1 προετοιμάζεται για να μπει στο παιχνίδι, ο πρώην της εξηγεί ότι οι σχέσεις τους μετά το χωρισμό τους είναι «καλές και φιλικές», ενώ σημείωσε και πως εκείνος ήθελε παιδί περισσότερο από εκείνη.

Το ζευγάρι, πάντως, έχει συζητήσει για διαζύγιο.

Ερωτηθείς σχετικά με το παιχνίδι, είπε ότι της αρέσουν τα ζώα, ενώ κληθείς να «μαντέψει» με ποιον παίκτη θα έκανε παρέα, εκτίμησε με τον Στράτο Τζώρτζογλου.

Μιλώντας για τα «παράξενα» της δουλειάς του, ως πλαστικός χειρουργός, είπε πως πηγαίνουν εκεί γυναίκες με φωτογραφίες παραποιημένες στο photoshop, ζητώντας του να τις κάνει έτσι. «Τους εξηγώ ότι αυτό δεν είναι αληθινό», ενώ είπε ότι ήταν ο ίδιος που έκανε τις πλαστικές στην πρώην του.

Όσο για τον ίδιο… παραδέχθηκε πως «έχω κάνει ένα μποτοξάκι».

