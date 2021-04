Ζώδια

Ζώδια- Λίτσα Πατέρα: Ο “κακός” Ποσειδώνας και η “καλή” όψη Δία – Άρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστρολόγος προβλέπει για όλα τα ζώδια, ενώ προειδοποιεί για τις δύο όψεις των πλανητών. Πώς επηρεάζονται τα ζώδια.

Για τα κακά και τα καλά των πλανητών μίλησε η Λίτσα Πατέρα πριν από τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό».

Η αστρολόγος μίλησε για τα καλά και τα κακά νέα και ξεκινώντας από τα δεύτερα είπε πως, «ο Ποσειδώνας θα μας αλλάζει τον καιρό για καιρό» προειδοποιώντας για εξαπατήσεις και λάθη.

«Προσέχουμε ό,τι έχει σχέση με αέρα και νερό», τόνισε σχετικά με τον Ποσειδώνα.

Από την άλλη, μίλησε για την «καταπληκτική όψη» του Δία με τον Άρη», που σημαίνουν ότι θα κλείσουν συμφωνίες και οικονομικά θέματα.

Παράλληλα, λόγω της συμμετοχής της Αφροδίτης, θα είναι πολύ καλό και για τα αισθηματικά ζητήματα.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα:

Ειδήσεις σήμερα:

Μακρίνιτσα – Πατέρας : Μας απειλούσε μπροστά στους αστυνομικούς

Καταγγελία στον ΑΝΤ1: Η μητέρα μου έπαθε θρόμβωση μετά το εμβόλιο της AstraZeneca (βίντεο)

Διαμαρτυρία στις λαϊκές αγορές: Μοιράζουν προϊόντα οι παραγωγοί (βίντεο)