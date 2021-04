Κόσμος

Αλέξανδρος Καρλούτσος: Ο Έλληνας κληρικός τον οποίο “αποθέωσε” ο Μπάιντεν

Προσωπικός φίλος του Τζο Μπάιντεν, που φημολογείται ότι ίσως σύντομα αναλάβει ενεργό ρόλο στην πολιτική.

Από το 1976 επί προεδρίας Κάρτερ μέχρι σήμερα, 45 χρόνια μετά, ένας κληρικός από τον Πύργο Ηλείας, ο πατήρ Αλέξανδρος Καρλούτσος, καταγράφεται στην Ιστορία ως ο μοναδικός Έλληνας συνομιλητής όλων των Αμερικανών Προέδρων, που ξέρει το Οβάλ Γραφείο περίπου όπως την παλάμη του…

Στο δικό του γραφείο, έναν λιτό χώρο στο ισόγειο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, που βρίσκεται στην 79η οδό του Μανχάταν δίπλα στο Σέντραλ Παρκ, ο ένας τοίχος είναι γεμάτος με φωτογραφίες από προσωπικές και οικογενειακές στιγμές του γνωστού ως father Alex με τον Τζίμι Κάρτερ, τον Ρόναλντ Ρίγκαν, τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο αλλά και τον νεότερο, τον Μπιλ Κλίντον, τον Μπαράκ Ομπάμα, τον Ντόναλντ Τραμπ και, κυρίως, με τον Τζο Μπάιντεν.

Άλλωστε, όπως έχει πει ο ίδιος, με τον νέο Πρόεδρο τον συνδέει «βαθιά και αληθινή φιλία» εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια. Ο ιερέας, που ξεκίνησε τη διαδρομή του στην Αμερική από μια ενορία του Σικάγου και εξελίχθηκε σε πανίσχυρο πρόσωπο της Ομογένειας διεθνώς και -όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν- μπορεί να λύσει ακόμα και τον γόρδιο δεσμό με ένα τηλεφώνημα, βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στο επίκεντρο έντονης φημολογίας στην Ελλάδα και την Αμερική για αξιοποίησή του σε σημαντικό πόστο από τον φίλο του, Τζο Μπάιντεν.

Προσωπικές ευχές

Τις φήμες πυροδότησε το παρασκήνιο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου και των 200 ετών από το 1821 στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Ο Πρόεδρος Μπάιντεν δεν άνοιξε φέτος τις πόρτες του Λευκού Οίκου για την Ομογένεια, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά προσκάλεσε 100 επίλεκτα μέλη της σε έναν διαδικτυακό εορτασμό μέσω της εφαρμογής Zoom.

Σύμφωνα με πληροφορίες του “Ελεύθερου Τύπου” της Κυριακής, ο father Alex, που συμμετείχε στην κατάρτιση της λίστας των καλεσμένων, λίγο πριν ανοίξει η πλατφόρμα δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τον Λευκό Οίκο. Ηταν ο Τζο Μπάιντεν, που θέλησε να του ευχηθεί προσωπικά για τη σημαντική επέτειο και το κλίμα στη συνομιλία τους ήταν ιδιαίτερα θερμό. Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ “αποθέωσε” τον Έλληνα κληρικό λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα μπορούσε να είναι ιδανικός chief of staff (επικεφαλής προσωπικού) ακόμα και για έναν Πρόεδρο. Η ανακοίνωση της παραίτησης, λίγες ώρες αργότερα, του father Alex από τη θέση του αρχιερατικού επιτρόπου της Αρχιεπισκοπής πυροδότησε τα σενάρια για αξιοποίησή του στην κυβέρνηση Μπάιντεν ή σε θέση πρέσβη.

Στενές σχέσεις

Οι σχέσεις των οικογενειών Μπάιντεν και Καρλούτσου έχουν εδραιωθεί εδώ και δεκαετίες με στενή φιλία των δύο ανδρών, των συζύγων τους, Τζιλ και Ξανθής, και των γιων τους, Χάντερ και Μιχάλη. Κοντά στην οικογένεια Καρλούτσου είναι και η αδελφή του Αμερικανού προέδρου, Βάλερι, στην οποία τρέφουν μεγάλη εκτίμηση, καθώς ήταν εκείνη που τον στήριξε όταν έχασε την πρώτη σύζυγό του και την κόρη τους και τον ώθησε να ξαναπαντρευτεί.

Πιο κοντά, ωστόσο, ήρθαν οι δύο οικογένειες με τον τραγικό χαμό του Μπο Μπάιντεν. Στην κηδεία του ο father Alex είχε σταθεί στο πλευρό του φίλου του και του ψιθύριζε λόγια παρηγοριάς, καθώς έχει χάσει τη μητέρα του από 9 ετών και έχει βιώσει τον πόνο της βαριάς απώλειας. Στη μνήμη του Μπο δημιουργήθηκε στη συνέχεια ίδρυμα, μέλος της επιτροπής του οποίου είναι η πρεσβυτέρα Ξανθή. Ο Μπάιντεν έχει ευχαριστήσει δημόσια τον father Alex για τη συμπαράστασή του σε δύσκολες στιγμές, όταν εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά για να του κάνει έκπληξη, το 2018, στο “Hilton” του Μανχάταν. Εκείνη τη βραδιά ο Έλληνας κληρικός και η πρεσβυτέρα του τιμήθηκαν με το βραβείο “Αθηναγόρας” για την πλούσια φιλανθρωπική τους δράση και η παρουσία του Μπάιντεν τούς έδωσε μεγάλη χαρά. Αλλά και στο λαμπερό “Blue Dream Gala”, που διοργανώνει κάθε χρόνο ο father Alex στην εκκλησία του, την Κοίμηση της Θεοτόκου στα Χάμπτονς της Νέας Υόρκης, έχει δώσει το “παρών” τόσο ως Αντιπρόεδρος με ολόκληρη την οικογένειά του όσο και ως υποψήφιος Πρόεδρος.

«Αφοσιωμένος στο έργο μου»

Ο father Alex δηλώνει στους φίλους του στην Ομογένεια άγνοια για τη φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες γύρω από το όνομά του. Ξεκαθαρίζει ότι η απόφασή του να παραιτηθεί από τα διοικητικά της Αρχιεπισκοπής ήταν ειλημμένη εδώ και έναν χρόνο, καθώς συμπληρώνει τα 76 του χρόνια στις 5 Απριλίου και θεωρεί ότι στην Εκκλησία «πρέπει να υπάρχει μια παύση, ώστε να μη φτάνουν οι ιερωμένοι 90 ετών και δεν μπορούν να την υπηρετήσουν».

Παράλληλα δηλώνει αφοσιωμένος στο έργο του, που αφορά το πολιτικό σκέλος των υποχρεώσεων της Αρχιεπισκοπής και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις σχέσεις με τον Λευκό Οίκο, την οργάνωση του ταξιδιού του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ και την οργάνωση των εγκαινίων του Ναού του Αγίου Νικολάου που κατασκευάζεται στο σημείο των Δίδυμων Πύργων. Στο μεταξύ, στηρίζει αθόρυβα όποιον του ζητάει βοήθεια, έχει μεσολαβήσει πολλές φορές για τη μεταφορά ασθενών από την Ελλάδα στην Αμερική και τη χορήγηση υποτροφιών και έχει στείλει οικονομική βοήθεια σε μεγάλες καταστροφές.

Ο Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Ελεύθερου Τύπου” της Κυριακής, έχει εκφράσει την επιθυμία του να επισκεφθεί την Ελλάδα ως Πρόεδρος και δεν αποκλείεται σε αυτό το ταξίδι να έχει στο πλευρό του τον Έλληνα φίλο του.

Πηγή: eleftherostypos.gr

Φωτογραφίες: greekreporter.com

