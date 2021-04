Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: φοιτητές και αντιεξουσιαστές κατέλαβαν το “Ολύμπιον”

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και διμοιρία της Υ.ΜΕ.Τ.

Φοιτητές που συμμετέχουν στην κατάληψη του Φυσικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αντιεξουσιαστές κατέλαβαν το κινηματοθέατρο Ολύμπιον.

Η κατάληψη του κτιρίου έγινε από περίπου 50 άτομα, λίγο πριν τις 9 το πρωί της Τετάρτης.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και διμοιρία της Υ.ΜΕ.Τ., σύμφωνα με το thestival.gr

