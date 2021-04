Συνταγές

Κοτόπουλο αλά κρεμ με μπέικον και ζυμαρικά από τον Πέτρο Συρίγο

Η πιο νόστιμη, γρήγορη κι εύκολη μακαρονάδα, που είναι έτοιμη σε δέκα λεπτά.

Όσες συνταγές μακαρονάδας κι αν ξέρουμε, ποτέ δεν είναι αρκετές, αφού η ποικιλία συνδυασμών και υλικών προσφέρει διαφορετικά πιάτα.

Έτσι, στη σημερινή εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό", ο σεφ Πέτρος Συρίγος φτιάχνει μία μακαρονάδα μέσα σε λιγότερο από δέκα λεπτά, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς συνδυασμούς αγαπημένων υλικών, διαφορετικά ζυμαρικά και το λαχανικό που κάνει τη διαφορά: το μπρόκολο.

Το σημερινό πιάτο, έχει ως βάση του το κοτόπουλο αλά κρεμ με μπέικον και μανιτάρια. Όμως, ο σεφ επέλεξε ένα διαφορετικό ζυμαρικό, την αχιβάδα, προσθέτοντας μέσα και το μπρόκολο.

Το αποτέλεσμα; Θα σας αποζημιώσει. Δείτε βήμα - βήμα πώς να φτιάξετε τη συνταγή:

