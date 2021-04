Κοινωνία

Σύλληψη ηλικιωμένου με υλικό παιδικής πορνογραφίας

Οι διωκτικές αρχές εντόπισαν τα ηλεκτρονικά του ίχνη και τον συνέλαβαν στο σπίτι του.

Πλήθος αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στην κατοχή άνδρα, 81 ετών, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Οι διωκτικές αρχές εντόπισαν τα ηλεκτρονικά του ίχνη και χθες αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος τον συνέλαβαν στο σπίτι του, απ' όπου κατάσχεσαν τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, συσκευές αποθήκευσης κ.ά.

Το πρωί οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ασκήθηκε εις βάρος του ποινική δίωξη για κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού με παιδιά.

Παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και μέχρι τότε κρατείται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διαβιβάστηκε αναφορά του Εθνικού Οργανισμού Αγνοουμένων και Εκμεταλλευομένων Παιδιών (National Center of Missing and Exploited Children), με την οποία χορηγήθηκαν πληροφορίες αναφορικά με κατοχή και διακίνηση υλικού πορνογραφίας ανηλίκων από χρήστη του διαδικτύου που βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας.

Ακολούθησε ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων και των ψηφιακών δεδομένων κατά την οποία προέκυψε ότι τα επίμαχα ηλεκτρονικά ίχνη εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας ελληνικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεφωνίας.

Άμεσα, ενημερώθηκε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και κατόπιν αλληλογραφίας που πραγματοποιήθηκε με τις εμπλεκόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεφωνίας, καθώς και με παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης του εξωτερικού, προέκυψαν τα στοιχεία ταυτότητας του ημεδαπού και ο τόπος διαμονής του.

Ακολούθως η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και κλιμάκιο αστυνομικών διεξήγαγε έρευνα στην οικία του ημεδαπού όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (10) φορητές συσκευές αποθήκευσης τύπου usb, σκληρός δίσκος και (13) οπτικοί ψηφιακοί δίσκοι (DVD).

Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στα ψηφιακά πειστήρια, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του ημεδαπού στην υπόθεση ενώ εντοπίσθηκε μεγάλος αριθμός και όγκος αρχείων πορνογραφίας ανηλίκων.Ο ημεδαπός συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια, θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

