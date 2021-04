Πολιτική

Σκέρτσος: πότε θα ξεκινήσει η συζήτηση για την οριστική άρση του lockdown

Αιχμές για τη σύγχυση που προκαλούν στους πολίτες, οι διαφορετικές απόψεις κυβερνητικών στελεχών.

Τη δυνατότητα να γίνει συζήτηση για οριστική άρση των περιοριστικών μέτρων από τα μέσα Μαΐου και μετά, χάρη κυρίως στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, που προχωρά, τόνισε, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος.

Όπως είπε, τον Απρίλιο θα έχουμε 1,5 εκατ. εμβολιασμούς και έως το Πάσχα θα έχουμε υπερβεί τα 3 εκατομμύρια συνολικά. Έτσι, σύμφωνα με τον υφυπουργό, θα έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό την προστασία των ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με τη στρατηγική της κυβέρνησης.

Δεν αποκλείεται να νοσούν, αλλά δεν θα φτάνουν στο νοσοκομείο και πολύ περισσότερο στις ΜΕΘ, είπε ο κ. Σκέρτσος. Ωστόσο, εκτίμησε ότι το 2021 θα συνεχίσουμε να ζούμε με μέτρα αυτοπροστασίας, καθώς παρότι θα έχει εμβολιαστεί μεγάλο μέρος των ευάλωτων ομάδων έως το καλοκαίρι, οι υπόλοιποι δεν θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι το Φθινόπωρο.

Ο κ. Σκέρτσος σχολίασε μιλώντας στο «Θέμα 104,6» και τη σύγχυση που προκαλείται συχνά από διαφορετικές απόψεις κυβερνητικών στελεχών, διατυπώνοντας εμμέσως και μία αυστηρή προειδοποίηση. Όπως τόνισε, η κυβερνητική γραμμή ανακοινώνεται την Παρασκευή από τον κ. Χαρδαλιά. Η σύγχυση προκαλείται από την πολυφωνία σε έναν βαθμό, όπως είπε ο κ. Σκέρτσος, υπογραμμίζοντας πως έχουν ευθύνη και οι επιστήμονες, τα ΜΜΕ, αλλά και οι δημοσιογράφοι. Καθώς, όλο αυτό δημιουργεί, όπως είπε, σύγχυση στους πολίτες και εκνευρισμό. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και πειθαρχία ως προς το μήνυμα, που εκπέμπουμε, όπως είπε.

«Επιθυμούμε ένα ελεγχόμενο και ασφαλές άνοιγμα της οικονομίας με όλα τα εργαλεία που δίνει η επιστήμη και με τα σελφ τεστ και την επιδημιολογική επιτήρηση», σημείωσε αναφερόμενος στο πώς κινείται η κυβέρνηση.

Προέτρεψε δε, ότι από δω και πέρα με τα πολλά self test θα πρέπει να βλέπουμε το δείκτη θετικότητας και όχι τον απόλυτο αριθμό των κρουσμάτων. «Με τον δείκτη θετικότητας να αξιολογούν και οι επιστήμονες τα δεδομένα» πρόσθεσε με νόημα, στέλνοντας επίσης μήνυμα και στην αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Υγείας και αναρωτήθηκε «πώς γίνεται σε άλλες χώρες να έχουν περισσότερες δραστηριότητες ανοιχτές, ενώ έχουν τα ίδια κρούσματα».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση πάντως διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική δυσφορία για την επιτροπή και ότι όλες οι πλευρές έχουν ένα κοινό στόχο. Πρωτεύων είναι η προστασία της υγείας, αλλά δεν πρέπει να πληγεί η οικονομία πρόσθεσε με νόημα.

«Πυρά» από τα κόμματα

Σε δήλωση του Παύλου Χρηστίδη, Εκπροσώπου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται ότι «Οι δηλώσεις του κ. Σκέρτσου προκαλούν και ξεπερνούν κάθε όριο ανευθυνότητας. Μέχρι τώρα τους έφταιγε η αντιπολίτευση. Τώρα τους φταίνε όλοι οι άλλοι, τα ΜΜΕ, οι δημοσιογράφοι, οι ειδικοί. Η κυβέρνηση ψάχνει εξιλαστήρια θύματα για το αλαλούμ που δημιουργεί η ίδια. Τα λάθη όταν επαναλαμβάνονται γίνονται επικίνδυνα».

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης αναφέρεται «Η κυβέρνηση εδώ και μήνες ισχυρίζεται πως οι αποφάσεις λαμβάνονται από την επιτροπή λοιμωξιολόγων. Σήμερα το πρωί όμως στον ΣΚΑΪ, ώρα 9:19, κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης ισχυρίστηκε σήμερα πως η κυβέρνηση έπεισε την επιτροπή λοιμωξιολόγων για να ανοίξουν οι λαϊκές! Η παραδοχή αυτή αποδεικνύει ότι υπάρχει πολιτική παρέμβαση στις αποφάσεις των «ειδικών», σε αντίθεση με τους εώς τώρα ισχυρισμούς. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ του ανοίγματος της αγοράς με τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας. «Εισηγείται» λοιπόν στην κυβέρνηση να «εισηγηθεί» στην επιτροπή λοιμωξιολόγων να «εισηγηθεί» το άμεσο άνοιγμα της αγοράς. Άλλωστε ο ελληνικός λαός έχει αποδείξει ότι είναι πολύ πιο ώριμος και υπεύθυνος, τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους «ειδικούς».

