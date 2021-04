Life

“H Φάρμα”: Η καινούρια διαδικασία και οι κλίκες των παικτών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αποκλειστικά από «Το Πρωινό» αποσπάσματα από τα νέα επεισόδια του ριάλιτι επιβίωσης του ΑΝΤ1.

Συνεχίζονται οι εντάσεις, οι δημιουργίες κλικών και οι ανατροπές στη «Φάρμα», το παιχνίδι επιβίωσης του ΑΝΤ1.

Η μεγάλη αλλαγή στη «Φάρμα» έρχεται με τη νέα διαδικασία, στην οποία όπως εξηγεί ο Σάκης Τανιμανίδης στους παίκτες, θα έχει και τη συμμετοχή του κοινού.

Συγκεκριμένα, το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει τον αγαπημένο του παίκτη. Χωρίς να επηρεάζεται η διαδικασία της ψηφοφορίας, θα επηρεάζεται η διαδικασία της ασυλίας.

Ο δημοφιλέστερος παίκτης θα κερδίζει την ασυλία και δεν θα μπορεί ούτε υπηρέτης να γίνει ούτε σε αγώνισμα να συμμετάσχει.

Στα spoiler των κλικών, ενδιαφέρον έχει ο διάλογος του Στράτου Τζώρτζογλου με την Ειρήνη Κολλιδά, καθώς όπως αποκαλύπτεται στο απόσπασμα της εκπομπής «Το Πρωινό», ο ηθοποιός κάνει λόγο για τη «χειρότερη απόφαση», ενώ οι δυο τους αναφέρονται στον «κοντό, compact, που τα υπεραναλύει όλα…».

«Δεν έχω πρόβλημα να παλέψω με κανένα», είπε ο Θεοδωρόπουλος, ενώ ο Ντούπης κατηγόρησε τον Βασίλη ότι, «πήγε να αποστασιοποιηθεί».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Αριστομένης Γιαννόπουλος για την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου που μπαίνει στη “Φάρμα” (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: φοιτητές και αντιεξουσιαστές κατέλαβαν το “Ολύμπιον”

Καταγγελία στον ΑΝΤ1: Η μητέρα μου έπαθε θρόμβωση μετά το εμβόλιο της AstraZeneca (βίντεο)