Δάκρυσε η Μαρία Εκμετσίογλου μιλώντας για το θάνατο του αδελφού της (βίντεο)

H γνωστή σεφ μιλά για την κόντρα Πετρετζίκη – Μπαρμπαρίγου, για τα αγόρια της και τις απώλειες που τη σημάδεψαν.

«Όταν δημοσιοποιείται μία συνταγή, μετά ανήκει σε όλους», δήλωσε για την κόντρα Πετριτζίκη – Μπαρμπαρίγου η Μαρία Εκμετσίογλου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό». Ξεκαθάρισε μόνο, σχετικά ότι, «δεν τη βάζεις μέσα σε βιβλίο».

Η σεφ μίλησε για τους γιους της και για το πώς ο μεγαλύτερος «έκρυβε» τη νύφη και της τη γνώρισε αφού παντρεύτηκαν.

«Δεν ξέρει να φτιάχνει ούτε ομελέτα», απάντησε η σεφ ερωτηθείσα αν η νύφη της ξέρει να φτιάχνει ντολμαδάκια.

Περιέγραψε πάντως πώς «εκεί που έχεις ένα μεγάλο σπίτι, ξαφνικά αδειάζει», όταν φεύγουν τα παιδιά. «Τους άλλους δύο γιους τους έχω σπίτι», συμπλήρωσε.

Η Μαρία Εκμετσίογλου αναφέρθηκε και στις δύσκολες στιγμές αγωνίας που έζησε όταν ο ένας της γιος έμεινε στην εντατική μετά από τροχαίο. Τότε ήταν που άσπρισαν τα μισά μαλλιά της μέσα σε μία μέρα, όπως λέει.

Η σεφ «χτυπήθηκε» όταν έχασε στη συνέχεια τον αδελφό και τη μητέρα της. «Δεν μπόρεσα ποτέ να ξεπεράσω το θάνατο του αδελφού μου, από αυτοκινητιστικό. Δεν πήγα στην κηδεία του, είπα έχει πάει σε άλλη χώρα», είπε με συγκίνηση.

