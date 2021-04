Παράξενα

Tιμή ρεκόρ για βιντεοπαιχνίδι Super Mario Bros

Το βιντεοπαιχνίδι είχε αγοραστεί ως δώρο Χριστουγέννων πριν από 35 χρόνια !

Οίκος δημοπρασιών με έδρα το Τέξας ανακοίνωσε ότι σφραγισμένο αντίτυπο του Super Mario Bros. για το Nintendo Entertainment System πωλήθηκε έναντι 660.000 δολαρίων - στην υψηλότερη τιμή για ένα βιντεοπαιχνίδι.

Η Heritage Auctions, που εδρεύει στο Ντάλας, γνωστοποίησε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι Super Mario Bros. που πωλήθηκε στο πλαίσιο της δημοπρασίας Comics & Comic Art κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου κυκλοφόρησε για σύντομο χρονικό διάστημα το 1986, προτού η Nintendo αλλάξει τις συσκευασίες με εκείνες με αυτοκόλλητο σφραγίδα.

«Με δεδομένο ότι η παραγωγή του συγκεκριμένου video game ήταν τόσο σύντομη, η εύρεση ενός άλλου αντίτυπου σε παρόμοια κατάσταση είναι σαν αναζήτηση σταγόνας νερού στον ωκεανό. Ποτέ μην λέτε ποτέ» δήλωσε η Βελέρι ΜακΛέκι, επικεφαλής του τμήματος βιντεοπαιχνιδιών του οίκου Heritage Auctions.

Το βιντεοπαιχνίδι αγοράστηκε ως δώρο Χριστουγέννων το 1986, αλλά έμεινε επί 35 χρόνια άθικτο σε συρτάρι γραφείου.

«Έμεινε εκεί όλο αυτό τον καιρό, από τότε που το αγόρασα» ανέφερε ο πωλητής, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Τελικά το Super Mario Bros. πωλήθηκε έναντι 660.000 δολαρίων, με τον οίκο δημοπρασιών να διευκρινίζει ότι είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί για βιντεοπαιχνίδι.

«Η πώληση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Αν και νομίζω ότι δεν πρέπει να μας σοκάρει πολύ. Ποιος δεν αγαπά τον Mario;» τόνισε η Βελέρι ΜακΛέκι.

