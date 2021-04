Υγεία - Περιβάλλον

ΠΦΣ για self tests: Έλεγχος και διασφάλιση της ορθότητας των συσκευασιών

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος για την αναστάτωση που προκλήθηκε από το self test.

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσαν στα φαρμακεία οι παραδόσεις των self tests, όπως αναφέρει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), καθώς οι συσκευασίες δεν είναι ατομικές, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι φαρμακοποιοί να τις ετοιμάζουν και οι πολίτες να ταλαιπωρούνται.

Ο ΠΦΣ κάνει λόγο για αστοχίες και παραλείψεις, τονίζοντας ότι «οι φαρμακοποιοί με έκπληξη διαπίστωσαν ότι οι παραδόσεις της εταιρείας Roche στα φαρμακεία είναι πολυσυσκευασίες οι οποίες περιέχουν 25 self tests».

Μέσα στις συσκευασίες περιλαμβάνονται 25 αναλυτικές οδηγίες του συγκεκριμένου test με φωτογραφική αναπαράσταση. 25 τεμάχια με βαμβακοφόρο στυλεό (μπατονέτα) για τη λήψη ρινικού επιχρίσματος, 25 δοκιμαστικοί σωλήνες με ενσωματωμένο το υγρό αντιδραστήριο, 25 ειδικά προσαρμοζόμενα πώματα για τον σωλήνα, που λειτουργεί ως σταγονόμετρο και 25 πλακέτες διεξαγωγής του self test.

Σύμφωνα με τον ΠΦΣ, «η εταιρεία όφειλε να παρέχει όλα τα ανωτέρω σε ατομικές συσκευασίες. Δεν είναι δυνατόν να καλούνται οι φαρμακοποιοί να διανείμουν τα αντιδραστήρια τοποθετώντας τα μέσα σε εκατομμύρια ατομικές συσκευασίες. Η πολιτεία είχε υποχρέωση να ελέγξει τη διαδικασία και να διασφαλίσει την ορθότητα των συσκευασιών».

Όπως πληροφορήθηκε ο ΠΦΣ, το πρόβλημα αφορά μόνο στη συγκριμένη εταιρεία και όλες οι επόμενες παραδόσεις των άλλων εταιρειών δεν θα έχουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο ΠΦΣ απαιτεί από την Πολιτεία να μεριμνήσει και να διασφαλίσει ότι τα tests των επομένων διαγωνισμών θα είναι αποκλειστικά σε ατομικές συσκευασίες.

